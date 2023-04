Centro estivo outdoor Naturapello

NatuRapello è molto più che un centro ricreativo estivo…un’avventura autentica all’aria aperta, immersi nella natura di Cascina Rapello ad Aizurro di Airuno.

I partecipanti impareranno a stare in natura e a conoscerla, saranno coinvolti con la loro mente, il loro corpo e il loro cuore in un’esperienza emozionante, unica e indimenticabile di formazione e crescita personale e relazionale.

Tutte le attività proposte saranno esperienziali e basate sull’approcio del learning by doing: i bambini impareranno facendo e creando con le loro mani.



CONTATTI: cascinarapello@liberisogni.org – 3881996072 - www.liberisogni.org