Concerto per il restauro della Chiesa di San Giorgio

Altro momento speciale dedicato al gioiello della chiesa romanica di San Giorgio sempre allo scopo di raccogliere fondi per il restauro degli affreschi delle pareti laterali.

L'assessorato Cultura e Istruzione del Comune di Mandello del Lario in collaborazione con la parrocchia Sant'Antonio Crebbio ha organizzato per martedì 11 luglio un'apericena presso la sede della Lega Navale di Mandello per le ore 19. Al termine si salirà alla chiesa di San Giorgio dove alle 20.45 avrà inizio un concerto del Trio Mousiké formato da Emanuela Milani, Sonia Nava e Michele Santomassimo.

Sonia Nava

Sonia Nava è mezzosoprano. Dal 2000 al 2010 è corista all'Accademia Corale di Lecco diretta dal maestro Antonio Scaioli. Dal 2007 al 2013 è componente del Quartetto Romantico di Lecco, ensemble vocale che spazia dal repertorio romantico a quello contemporaneo. Dal 2015 canta nel coro Aldeia di Bevera diretto dal maestro Emanuela Milani. Allo studio del canto affianca lo studio del pianoforte. Collabora come corista nel coro Bach di Milano e il Coro St Maximilian di Monaco di Baviera. Dal 2017 è impegnata in un progetto seminaristico di studio e vocalità barocca attraverso i madrigali di Monteverdi tenuto dal maestro Mirko Guadagnini a Milano. È componente dell'Intende Voci Ensemble di Milano con il quale ha registrato un album nel gennaio 2021.

Emanuela Milani

Musicista da oltre 30 anni, diplomata in flauto traverso e con laurea specialistica in Didattica della musica. La sua attività spazia dal concertismo alla didattica. Ha tenuto concerti con pianoforte, trio jazz, organo, chitarra, soprano e pianoforte, quartetto d'archi. Ha suonato in prestigiosi teatri italiani. Ha diretto vari cori polifonici, attualmente quello Aldeida di Bevera Castello Brianza. È fondatrice e direttice didattica e artistica della Scuola di Musica San Lorenzo di Mandello.

Michele Santomassimo

Michele Santomassimo è un musicista poliedrico, impegnato oltre che come solista anche in diverse formazioni cameristiche con le quali si è esibito in molte città italiane e in prestigiose sale da concerto all'estero. Dal 2000 è pianista collaboratore al Master class per violino e violoncello tenuto a Morbegno da docenti del Conservatorio "G.Verdi" di Milano. All'attività concertistica affianca l'insegnamento di pianoforte alla Scuola di Musica San Lorenzo di Mandello del Lario, e alla Scuola di Musica Molinatto di cui è anche direttore artistico e didattico. È docente di musica presso la scuola secondaria di I° grado Ticozzi di Lecco e primaria Santa Giovanna Antida di Mandello, nonché direttore artistico del concorso internazionale "Bellano paese degli artisti" e compositore.

Il programma

Il programma che il trio presenterà sarà vario: si alterneranno brani per flauto e pianoforte, voce e pianoforte e in trio, con brani che spazieranno dal '600 al '900.

Ad aprire la serata sarà il giovane pianista mandellese Michele Vassena che sta frequentando il percorso accademico del Conservatorio G. Verdi di Milano.

Michele ha cominciato a suonare a otto anni, ha studiato alla scuola di San Lorenzo a Mandello, poi ha iniziato gli studi al conservatorio di Como; si è in seguito trasferito al conservatorio di Milano dove ora frequenta il triennio accademico.

Musiche di G.Telemann, J.S. Bach, G.Donizetti, G.B.Pergolesi, C.Debussy, C.Saint Saens, J. Françaix e O.Respighi.

Al termine del concerto, per chi lo desidera, sarà possibile la visita guidata della chiesa condotta da Francesco Betti.