Si intitola "Christmas in move" la giornata-evento di apertura e inclusione per la comunità che si svolgerà lunedì 19 dicembre a "La Casa di quartiere Laorca" di corso Monte Ortigara 81 a Lecco, con inizio alle ore 9.

A proporlo è il centro Medinmove nelle sue iniziative per il sociale. Si svolgeranno tombola di Natale, laboratorio artistico, attività motoria, cucina e pranzo insieme.

"Natale è sinonimo di condivisione e per tutti noi di Medinmove non c'è nulla di più gratificante che condividere parte del nostro tempo e delle nostre competenze per la comunità e in particolare per chi ha più bisogno".

L'evento gode del patrocinio del Comune di Lecco.