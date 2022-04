Al via "Ciak Cenacolo Primavera" con 5 film

Conclusa la 30° rassegna di "Ciak Cenacolo" organizzata dall’Associazione “Il Cenacolo Francescano” con una discreta presenza di spettatori dopo il periodo di chiusura dovuto alla pandemia, gli organizzatori sono stati sollecitati a continuare con le proiezioni di film. Ecco allora che a partire da dopo le feste pasquali la rassegna riprenderà con una nuova programmazione dal titolo “Ciak Cenacolo Primavera”. Verrà proposta la visione di 5 film nel classico appuntamento del mercoledì con due proiezioni, quella delle ore 15 e quella serale delle ore 21.

Il primo film sarà proiettato mercoledì 20 aprile. I biglietti saranno in vendita online sul sito www.teatrocenacolofrancescano.it a partire da lunedì 18 aprile e alla biglietteria a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. Questi i 5 titoli in programmazione: "Alpinist" (20 aprile), "Non ci resta che vincere" (27 aprile), "Il bambino nascosto" (11 maggio), "West side story" (18 maggio) e "Una famiglia vincente" (25 maggio).

Ma questa non sarà l’unica novità di questa primavera perché in collaborazione con il gruppo degli adolescenti della parrocchia di San Francesco sarà organizzata la proiezione della Trilogia de “Il signore degli Anelli” di J.R.R. Tolkien. "Un’occasione per i giovani che forse hanno visto questi film solo in televisione di assistere alla loro proiezione nel formato digitale e con il Dolby surround che con i suoni, i rumori e le musiche li coinvolgerà emotivamente" - spiegano gli organizzatori. Le proiezioni si terranno nei giorni di giovedì 21 e 28 aprile, e 5 maggio alle ore 20.30.

Anche i biglietti di questi tre film saranno acquistabili sia online che presso la biglietteria della sala di Piazza Cappuccini, 3. Infine nel mese di maggio vedrà la luce una nuova rassegna “Piccoli e Grandi Insieme - Cinema” che si terrà il sabato pomeriggio alle ore 16. Questa prima edizione porterà grandi e piccoli in 4 paesi diversi per conoscere e comprendere modi diversi di raccontare storie. Gioielli di animazione di mondi fantastici immaginati in culture diverse. Un cinema non facile da trovare ma che è davvero un peccato non vedere. Tutti i dettagli saranno forniti a breve sul sito.