"La pantera delle nevi" e "Il Colibrì" al Nuovo Aquilone

Continua la programmazione del cinema Nuovo Aquilone di Lecco. Domani, giovedì 20 ottobre alle ore 21, verrà proiettato "La pantera delle nevi", un documentario dalla beatitudine contemplativa che elogia la lentezza e l’armonia dimenticate. Film che lascerà il testimone per il resto delle proiezioni settimanali, a partire da venerdì 21 ottobre alle ore 21.00 a “Il Colibrì” di Francesca Archibugi, interpretato tra gli altri, da Pierfrancesco Favino e Nanni Moretti.

Il film "La pantera delle nevi" sarà proiettato giovedì 20 ottobre alle ore 21.00; “Il Colibrì” è in sala al Nuovo Aquilone da venerdì 21 ottobre alle ore 21.00; sabato alle ore 21.00; domenica 23 ottobre alle ore 17.30 e 21.00.

La trama de "La pantera delle nevi"

Vincent Munier, classe 1976, premiato fotografo naturalista francese, invita il connazionale Sylvain Tesson (1972), scrittore e viaggiatore, a un’avventura invernale sull’altipiano tibetano. Munier condivide con il compagno una nuova attitudine dell’osservazione, la sacralità del paesaggio. Tesson prende nota e trasforma il senso di quell’esperienza in parola scritta, un diario che si fa voce narrante del film. In punta di piedi e attrezzatura minima, occhi aperti e orecchie sempre tese, a oltre cinquemila metri, con la pazienza, il rispetto e la curiosità di chi si mette in dialogo con la natura da ospite e non da predatore.

Allo scrittore parigino pubblicato in Italia prevalentemente da Sellerio (che ha in catalogo, oltre a “La pantera delle nevi”, anche “Nelle foreste siberiane”, “Abbandonarsi a vivere”, “Beresina. In sidecar con Napoleone” e “Sentieri neri”), presta la voce nella versione italiana il Premio Strega Paolo Cognetti, a sua volta viaggiatore e già molto a suo agio col cinema

La trama de "Il Colibrì"

Il film è tratto dall’omonimo romanzo di Sandro Veronesi che ha vinto il premio Strega 2020 ed è stato presentato in anteprima al 47 Toronto International Film Festival di quest’anno e ha aperto la XVII edizione della Festa del cinema di Roma in qualità di selezione ‘Grand Public’. È il racconto della vita di Marco Carrera, “il Colibrì”, una vita di coincidenze fatali, perdite e amori assoluti. La storia procede secondo la forza dei ricordi che permettono di saltare da un periodo a un altro, da un'epoca a un'altra, in un tempo liquido che va dai primi anni '70 fino a un futuro prossimo.

I biglietti di “La pantera delle nevi” e “Il Colibrì” si possono acquistare in sala il giorno della proiezione oppure online al seguente indirizzo: https://www.aquilonelecco.it/acquista-online/. Per ulteriori informazioni invitiamo a consultare il sito https://www.aquilonelecco.it/