Cinema: anche nella settimana di Ferragosto non manca la scelta

Il cinema non si ferma nemmeno nella settimana di Ferragosto, in attesa di ripartire a pieno regime a settembre. Di seguito l'offerta nel nostro territorio tra prime visioni (o quasi) che continuano in sala, titoli di cineforum e rassegne all'aperto.

Barzio

Rassegna "Cinema sotto le stelle" alla tensostruttura comunale.

Giovedì 17/08 Il piccolo yeti ore 21

_____________________

Cinema Bellano

Giovedì 17/08 Super Mario Bros. Il film ore 21 (Giardini Eliporto)

Venerdì 18/08 agosto Elemental ore 21

Sabato 19/08 Mission Impossibile: Dead reckoning ore 21

Domenica 20/08 Mission Impossibile: Dead reckoning ore 21

_____________________

Colico

Rassegna all'aperto al Palalegnone.

Lunedì 21/08 Emma ore 21*

Mercoledì 23/08 Qua la zampa 2 ore 21*

* ingresso libero

_____________________

Mandello

Cineforum in piazza Leonardo da Vinci

Giovedì 17/08 Marry Me - Sposami ore 21

_____________________

Valmadrera

Prosegue la rassegna all'aperto "Cinema sotto il cielo di agosto" al Centro culturale Fatebenefratelli.

Mercoledì 30/08 Il Re leone ore 21*

* ingresso libero

Se volete segnalarci altri titoli, potete farlo all'indirizzo mail della redazione: redazione@leccotoday.it.