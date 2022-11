Nei cinema lecchesi c'è l'imbarazzo della scelta: ecco cosa guardare

Sono più di 40 i titoli in programmazione nelle undici sale cinematografiche della provincia di Lecco nel corso del weeekend e nei giorni a seguire. Numerose le prime visioni. Scopriamo insieme la programmazione.

Lecco città

Al Palladium tra le prime visioni prosegue in parte la programmazione del seguito di Black Panther e arriva Il piacere è tutto mio, commedia dolce e delicata che ricorda Pretty Woman, con Emma Thompson e Daryl McCormack. Per la rassegna del giovedì ecco il biografico Elvis.

La trama de Il piacere è tutto mio

La storia ruota attorno alla vicenda personale di Nancy Stokes, un'insegnante in pensione, vedova, con alle spalle un matrimonio solido e rigoroso a cui però è sempre mancato un po' di brivido. Ormai sola, Nancy decide di cercare quello che nella vita di coppia non ha mai trovato: una soddisfacente esperienza sessuale. Si rivolge così a un'agenzia di gigolò e sceglie di incontrare Leo Grande. Giovane e affascinante, Leo Grande sembra essere tutto quello per cui Nancy è pronta a pagare: un uomo in grado di realizzare le sue fantasie. Ma nel corso di tre incontri in una camera di hotel le dinamiche cambiano: Leo si dimostra non solo come un uomo con cui fare dell'ottimo sesso, ma anche una persona con cui parlare e nonostante la differenza d'età, tra i due nascerà un rapporto di fiducia che porterà Nancy a riscoprire se stessa...

La programmazione

Giovedì 17 novembre Elvis ore 21

Venerdì 18 novembre Il piacere è tutto mio ore 21 (prima visione)

Sabato 19 novembre Black Panther: Wakanda Forever ore 18 (prima visione)

Sabato 19 novembre Il piacere è tutto mio ore 21 (prima visione)

Domenica 20 novembre Black Panther: Wakanda Forever ore 18 (prima visione)

Domenica 20 novembre Il piacere è tutto mio ore 21 (prima visione)

Lunedì 21 novembre Il piacere è tutto mio ore 21 (prima visione)

Al Nuovo Aquilone ultime proiezioni per L'ombra di Caravaggio, quattrodicesimo film da regista di Michele Placido, ovvero il Vangelo a immagine e somiglianza del Merisi. Verrà proposto Triangle of sadness, già palma d'oro a Cannes. Per il ciclo "Un percorso di avvento al cinema" lunedì è in programmazione Minari, scritto e diretto da Lee Isaac Chung e candidato a sei premi Oscar.

La programmazione

Giovedì 17 novembre Triangle of sadness ore 21

Venerdì 18 novembre Triangle of sadness ore 21

Sabato 19 novembre L'ombra di Caravaggio ore 17.30 (prima visione)

Sabato 19 novembre Triangle of sadness ore 21

Domenica 20 novembre L'ombra di Caravaggio ore 17.30 (prima visione)

Domenica 20 novembre Triangle of sadness ore 21

Lunedì 21 novembre Minari? ore 21

Durante il periodo dell'Avvento, il Nuovo Aquilone da lunedì 21 novembre a lunedì 19 dicembre propone 4 proiezioni di film di avvicinamento al Natale. L'ingresso è al costo di 5 euro. I titoli: Minari di Lee Isaac Chung; Andrej Tarkovskij, il cinema come preghiera di A. Tarkoskij; You-Story and glory of a masterpiece di Nicola Abbatangelo; Miracolo a Milano di Vittorio De Sica.

Al Cenacolo Francescano per il cineforum, mercoledì 23 novembre in calendario c'è Illusioni perdute.

Mercoledì 16 novembre Illusioni perdute ore 15, ore 21

Nel territorio

ArteSfera Valmadrera

Giovedì 17 novembre Lunana ore 21

Sabato 19 novembre A spasso col panda - missione bebè ore 21

Domenica 20 novembre A spasso col panda - missione bebè ore 16.30

Auditorium Calolziocorte

Giovedì 17 novembre Only the animals - Storie di spiriti animati ore 21

Venerdì 18 novembre Only the animals - Storie di spiriti animati ore 21

Sabato 19 novembre Omicidio nel West End ore 21 (prima visione)

Lunedì 21 novembre Omicidio nel West End ore 21 (prima visione)

Auditorium Casatenovo

Sabato 19 novembre Diabolik - Ginko all'attacco ore 21 (prima visione)

Domenica 20 novembre Diabolik - Ginko all'attacco ore 16, ore 21 (prima visione)

Cinema Bellano

Venerdì 18 novembre Black Panther: Wakanda Forever ore 21

Sabato 19 novembre Black Panther: Wakanda Forever ore 21 (prima visione)

Domenica 20 novembre Black Panther: Wakanda Forever ore 17, ore 21 (prima visione)

Cineteatro Cardinal Ferrari Galbiate

Giovedì 17 novembre Dante ore 15, ore 21 (prima visione)

Cineteatro Chiesa di Merate

Venerdì 18 novembre L'ombra di Caravaggio ore 21 (prima visione)

Sabato 19 novembre L'ombra di Caravaggio ore 21 (prima visione)

Domenica 20 novembre L'ombra di Caravaggio ore 18 (prima visione)

Lunedì 21 novembre L'immensità ore 15, ore 21 (prima visione)

Jolly Olginate

Venerdì 18 novembre La stranezza ore 21 (prima visione)

Sabato 19 novembre La stranezza ore 21 (prima visione)

Domenica 20 novembre La stranezza ore 16.30, ore 20.30 (prima visione)

Lunedì 21 novembre Brian e Charles ore 15, ore 21 (prima visione)