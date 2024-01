Cinema lecchesi tra prime visioni e film dedicati al Giorno della memoria

Una settimana caratterizzata da film ispirati alla Giornata della memoria. Proseguono anche le prime visioni nelle sale del territorio. Spicca Povere creature! con Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe, Ramy Youssef e Jerrod Carmichael.

La trama di Povere creature!

Oltre alle cicatrici che lo sfigurano e alle terribili menomazioni del suo fisico, Godwin Baxter deve a suo padre anche una sincera passione per il metodo scientifico e le pratiche chirurgiche. L'esperimento che più lo inorgoglisce è Bella, che tratta come una figlia. L'ha trovata cadavere, incinta di un feto ancora vivo, e le ha ridato il respiro e trapiantato il cervello del neonato. Ora Bella, già cresciuta e splendida nel corpo, cresce rapidamente anche nelle facoltà mentali, imparando a camminare, parlare e, soprattutto, desiderare. A nulla vale, a questo punto, il tentativo del suo creatore di fermarla: God(win) le ha dato la vita e, con essa, il libero arbitrio.

Il trailer

Lecco città

Palladium

In programmazione il film Povere creature!, diretto da Yorgos Lanthimos, che ha già ricevuto due Golden Globe.

Giovedì 25/01 Jeanne du Barry ore 21

Venerdì 26/01 Povere creature! ore 21 (prima visione)

Sabato 27/01 Povere creature! ore 21 (prima visione)

Domenica 28/01 Povere creature! ore 17, ore 21 (prima visione)

Lunedì 29/01 Povere creature! ore 21 (prima visione)

Nuovo Cinema Aquilone

Al Nuovo Aquilone settimana dedicata ai grandi registi con Wim Wenders e Ken Loach.

Giovedì 25/01 Perfect days ore 21 (prima visione)

Venerdì 26/01 Perfect days ore 21 (prima visione)

Sabato 27/01 Perfect days ore 21 (prima visione)

Domenica 28/01 Perfect days ore 17.30, ore 21 (prima visione)

Martedì 30/01 The old Oak, ore 15, ore 21

Cenacolo Francescano

Mercoledì 31/01 Il grande carro ore 15, ore 21

Nel territorio

ArteSfera Valmadrera

Giovedì 25/01 As Bestas ore 21

Auditorium Calolziocorte

Giovedì 25/01 Il caftano blu ore 21

Venerdì 26/01 Il caftano blu ore 21

Sabato 27/01 Come può uno scoglio ore 21 (prima visione)

Domenica 28/01 Come può uno scoglio ore 21 (prima visione)

Martedì 30/01 L'ultima luna di settembre ore 21

Mercoledì 31/01 L'ultima luna di settembre ore 15, ore 21

Auditorium Casatenovo

Sabato 27/01 One life - Giorgio della memoria ore 21

Domenica 28/01 One life - Giorgio della memoria ore 16, ore 21

Cinema Bellano

Venerdì 26/01 One life - Giorgio della memoria ore 21

Sabato 27/01 Wonder - White Bird ore 21

Domenica 28/01 Wonder - White Bird ore 21

Mercoledì 31/01 Lunana - Il villaggio alla fine del mondo ore 21

Cineteatro Cardinal Ferrari Galbiate

Giovedì 25/01 Palazzina Laf ore 21

Venerdì 26/01 One life - Giorgio della memoria ore 21

Sabato 27/01 The Holdovers ore 17, ore 21 (prima visione)

Domenica 28/01 The Holdovers ore 15.30, ore 18, ore 21 (prima visione)

Lunedì 29/01 One life - Giorgio della memoria ore 21

Martedì 30/01 The Holdovers ore 15*, ore 21* (prima visione)

Mercoledì 31/01 Il bacio di Klimt ore 21

* Ingresso per tutti a 5 euro

Cineteatro Manzoni di Merate

Venerdì 26/01 One life - Giorgio della memoria ore 21

Sabato 27/01 One life - Giorgio della memoria ore 21

Domenica 28/01 One life - Giorgio della memoria ore 18

Lunedì 29/01 L'ultima luna di settembre ore 15, ore 21

Cineteatro De André Mandello

Giovedì 25/01 Adagio ore 21

Jolly Olginate

Giovedì 25/01

Venerdì 26/01 Perfect days ore 21 (prima visione)

Sabato 26/01 Il ragazzo e l'airone ore 16.30 (prima visione)

Sabato 27/01 Perfect days ore 21 (prima visione)

Domenica 28/01 Perfect days ore 16.30, ore 20.30 (prima visione)

Lunedì 29/01 Asteroid City ore 15, ore 20.45

Mercoledì 31/01 Il bacio di Klimt ore 21

Sala Sironi di Osnago

Sabato 27/01 One life ore 21*

Domenica 28/01 Perfect days ore 18.15, ore 21 (prima visione)

Lunedì 29/01 Perfect days ore 21 (prima visione)

Mercoledì 31/01 Perfect days ore 21* (prima visione)

* Proiezione con presentazione e commento della critica Maddalena Colombo

** In lingua originale con sottotitoli in italiano