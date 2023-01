Cinema: un'altra settimana ricca di prime visioni nel Lecchese. Da giovedì 26 gennaio a mercoledì 1 febbraio nelle sale della provincia veranno proiettati ben 62 spettacoli, molti dei quali di prima visione. Domina nei palinsesti Le otto montagne, ma c'è anche grande attenzione e sensibilità al tema del Giorno della memoria.

Lecco città

Al Palladium in prima visione la commedia francese L'innocente, mentre per più piccini proseguono Lù e Sofia con le loro avventure nella giungla. Dal 26 gennaio riprende la Rassegna del Giovedì, iniziata nel 2014. Primo film una delicata e divertente commedia con e di Gianni Di Gregorio: Astolfo.

La trama de L'innocente

In quel di Lione, Abel lavora come guida in un acquario e non si è ancora ripreso dalla prematura scomparsa della moglie. Anche la madre Sylvie gli dà pensiero, visto che continua a sposare detenuti in serie. L'ultimo della lista è l'ex rapinatore Michel, il quale appena uscito di prigione apre un negozio di fiori assieme a Sylvie. Abel però è convinto che ci sia sotto qualcosa di losco. Preoccupato per la madre, si mette a pedinarlo coinvolgendo un'amica, Clémence.

La programmazione

Giovedì 26/01 Astolfo ore 21

Venerdì 27/01 L'innocente ore 21 (prima visione)

Sabato 28/01 Me contro Te: Missione giungla ore 18 (prima visione)

Sabato 28/01 L'innocente ore 21 (prima visione)

Domenica 29/01 Me contro Te: Missione giungla ore 16, ore 18 (prima visione)

Domenica 29/01 L'innocente ore 21 (prima visione)

Lunedì 30/01 L'innocente ore 21 (prima visione)

Al Nuovo Aquilone prosegue la proiezione del film diventato un "caso" visto l'enorme successo: Le otto montagne, con cast italiano (Borghi e Marinelli), girato sulle Alpi ma prodotto in Belgio. Spazio anche all'animazione.

Con i posti del cineforum del martedì sera "La verità nella finzione” esauriti da tempo, il Nuovo Aquilone - a grande richiesta - da febbraio raddoppia la proposta con le proiezioni pomeridiane dalle ore 16. Qui le informazioni per l'acquisto o l'abbonamento. Si comincia il 7 febbraio con Il patto del silenzio.

La programmazione

Giovedì 26/01 Le otto montagne ore 21 (prima visione)

Venerdì 27/01 Anna Frank e il diario segreto ore 17

?Venerdì 27/01 Le otto montagne ore 21 (prima visione)

Sabato 28/01 Super Pets Dc League ore 15.30*

Sabato 28/01 Le otto montagne ore 21 (prima visione)

Domenica 29/01 Le otto montagne ore 17.30, ore 21 (prima visione)

* Dopo il film, merenda per i più piccoli

Al Cenacolo Francescano mercoledì è in programma un bel film svizzero, una commedia intelligente dal titolo Beautiful minds.

Mercoledì 01/02 Beautiful minds ore 15, ore 21

Nel territorio

ArteSfera Valmadrera

Giovedì 26/01 Ticket to paradise ore 21

Auditorium Calolziocorte

Giovedì 26/01 Siccità ore 21

Venerdì 27/01 Siccità ore 21

Sabato 28/01 Le otto montagne ore 21 (prima visione)

Domenica 29/01 Le otto montagne ore 15.30, ore 21 (prima visione)

Martedì 31/01 I figli degli altri ore 21

Mercoledì 01/02 I figli degli altri ore 15, ore 21

Auditorium Casatenovo

Venerdì 27/01 Quel giorno tu sarai ore 21

Sabato 28/01 Tre di troppo ore 21 (prima visione)

Domenica 29/01 Tre di troppo ore 16, ore 21 (prima visione)

Cinema Bellano

Venerdì 27/01 Anna Frank e il diario segreto ore 21

Sabato 28/01 Tre di troppo ore 21 (prima visione)

Domenica 29/01 Tre di troppo ore 17, ore 21 (prima visione)

Cineteatro Cardinal Ferrari Galbiate

Giovedì 26/01 Una mamma contro G.W. Bush ore 15, ore 21 (prima visione)

Venerdì 27/01 Terezin ore 21

Sabato 28/01 Avatar 2 ore 20.30 (prima visione)

Domenica 29/01 Avatar 2 ore 16.30, ore 20.30 (prima visione)

Lunedì 30/01 Terezin ore 21

Martedì 31/01 Le otto montagne ore 15*, ore 21 (prima visione)

Mercoledì 01/02 Le otto montagne ore 21 (prima visione)

* Pomeriggi al cinema a 5 euro

Cineteatro Manzoni di Merate

Venerdì 27/01 Le otto montagne ore 21 (prima visione)

Sabato 28/01 Le otto montagne ore 21 (prima visione)

Domenica 29/01 Le otto montagne ore 18 (prima visione)

Lunedì 30/01 Triangle of sadness ore 15, ore 21

Cineteatro De André Mandello

Giovedì 26/01 Il grande giorno ore 21 (prima visione)

Jolly Olginate

Venerdì 27/01 Anna Frank e il diario segreto ore 9.30

Venerdì 27/01 Quando Hitler rubò il coniglio rosa ore 15, ore 21

Sabato 28/01 Anna Frank e il diario segreto ore 16.30

Sabato 28/01 Quando Hitler rubò il coniglio rosa ore 21

Domenica 29/01 Quando Hitler rubò il coniglio rosa ore 20.30

Lunedì 30/01 Dante ore 15, ore 21

Sala Sironi di Osnago

Sabato 28/01 Le otto montagne ore 21 (prima visione)

Domenica 29/01 Le otto montagne ore 18.15, ore 21.15 (prima visione)

Lunedì 30/01 Saint Omer ore 21 (prima visione)