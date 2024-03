Arrivano Pasqua e Pasquetta e, come spesso capita, non saranno caratterizzate dal bel tempo. Un motivo in più per dare un occhio alla programmazione nelle sale cinematografiche lecchesi, come al solito ricca di titoli di prima visione e rassegne. Su tutti il nuovo film di Antonio Albanese con Virginia Raffaele, Un mondo a parte. Impazza ancora in molte sale il nuovo episodio di 'Kung Fu Panda'.

La trama di Un mondo a parte

Per il maestro elementare Michele Cortese sembra aprirsi una nuova vita. Dopo 40 anni di insegnamento nella giungla romana, riesce a farsi assegnare all'Istituto Cesidio Gentile detto Jurico: una scuola composta da un'unica pluriclasse, con bambini dai 7 ai 10 anni, nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo. Grazie all'aiuto della vicepreside Agnese e dei bambini, supera la sua inadeguatezza metropolitana e diventa uno di loro. Quando tutto sembra andare per il meglio però, arriva la notizia che la scuola, per mancanza di iscrizioni, a giugno chiuderà. Inizia così una corsa contro il tempo per evitarne la chiusura in qualsiasi modo.

Il trailer

Palladium

Siamo nella Settimana Santa e, quindi, come da tradizione, la programmazione della sala si riduce ai giorni di Pasqua e Pasquetta, in modo da evitare accavallamenti o interferenze con i riti pasquali che precedono la celebrazione religiosa. Sono comunque due i titoli in prima visione. Il Palladium intende fare un piccolo omaggio riservato agli abbonati della rassegna del giovedì: presentando il loro abbonamento alla rassegna potranno usufruire dell'ingresso a prezzo ridotto per il film di Antonio Albanese Un mondo a parte.

Domenica 31/03 Kung Fu Panda 4 ore 17, ore 18.30 (prima visione)

Domenica 31/03 Un mondo a parte ore 21 (prima visione)

Lunedì 01/04 Kung Fu Panda 4 ore 17, ore 18.30 (prima visione)

Lunedì 01/04 Un mondo a parte ore 21 (prima visione)

_____________________

Nuovo Cinema Aquilone

L'atteso nuovo film di Antonio Albanese arriva in sala. Programmazione ridotta e orari pomeridiani in avvicinamento alla Pasqua.

Sabato 30/03 Un mondo a parte ore 17.30 (prima visione)

Domenica 31/03 Un mondo a parte ore 17.30, ore 21 (prima visione)

Lunedì 01/04 Un mondo a parte ore 17.30, ore 21 (prima visione)

Martedì 02/04 Foglie al vento ore 15, ore 21

_____________________

Cenacolo Francescano

Mercoledì 03/04 Il male non esiste ore 15, ore 21

_____________________

Nel territorio

ArteSfera Valmadrera

Mercoledì 03/04 Fine lines - Linee sottili ore 21

_____________________

Auditorium Calolziocorte

Domenica 31/03 Kung Fu Panda 4 ore 15.30, ore 21 (prima visione)

Lunedì 01/04 Kung Fu Panda 4 ore 15.30, ore 21 (prima visione)

Martedì 02/04 One life ore 21

Mercoledì 03/04 One life ore 15, ore 21

_____________________

Auditorium Casatenovo

Domenica 31/03 Kung Fu Panda ore 16, ore 21 (prima visione)

Lunedì 01/04 Kung Fu Panda ore 21 (prima visione)

_____________________

Cinema Bellano

Sabato 30/03 Kung Fu Panda ore 21 (prima visione)

Domenica 31/03 Kung Fu Panda ore 21 (prima visione)

Lunedì 01/04 Kung Fu Panda ore 21 (prima visione)

_____________________

Cineteatro Cardinal Ferrari Galbiate

Domenica 31/03 Un mondo a parte ore 16, ore 18, ore 21 (prima visione)

Lunedì 01/04 Un mondo a parte ore 16, ore 18, ore 21 (prima visione)

Martedì 02/04 Un mondo a parte ore 15*, ore 21 (prima visione)

Mercoledì 03/04 Un mondo a parte ore 21 (prima visione)

* Ingresso per tutti a 5 euro

_____________________

Cineteatro Manzoni di Merate

Domenica 31/03 Un mondo a parte ore 21 (prima visione)

Lunedì 01/04 Un mondo a parte ore 18, ore 21 (prima visione)

_____________________

Cineteatro De André Mandello

Giovedì 28/03 Wonder - White bird ore 21

_____________________

Jolly Olginate

Giovedì 28/03 Un mondo a parte ore 21 (prima visione)

Domenica 31/03 Un mondo a parte ore 16.30, ore 20.30 (prima visione)

Lunedì 01/04 Un mondo a parte ore 16.30, ore 20.45 (prima visione)

Martedì 02/04 Bob Marley: One Love ore 21 (prima visione)

_____________________

Sala Sironi di Osnago

Lunedì 01/04 Estranei ore 18.15, ore 21**

Mercoledì 03/04 Estranei ore 21*

* Proiezione con presentazione e commento della critica Maddalena Colombo

** in lingua originale (inglese) con sottotitoli in italiano