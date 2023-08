Cinema d'estate: cosa vedere questa settimana nel Lecchese

Prezzo non disponibile

Dal 03/08/2023 al 09/08/2023

Spazio al cinema, anche ad agosto. Riassumiamo l'offerta nel nostro territorio tra prime visioni (o quasi) che continuano in sala, titoli di cineforum e rassegne all'aperto.

Cinema Bellano

Venerdì 04/08 agosto Elemental ore 21

Sabato 05/08 Il gatto con gli stivali ore 21

Domenica 06/08 Indiana Jones e il quadrante del destino ore 21

Lunedì 07/08 Il grande giorno ore 21

_____________________

Mandello

Cineforum in piazza Leonardo da Vinci

Giovedì 03/08 Toy Story 4 ore 21.15

_____________________

Sala Sironi Osnago

A Osnago rassegna estiva all'aperto "E per tetto un cielo di stelle" della Sala Sironi in collaborazione con il Comune di Osnago e la Barz and Hippo al campo sportivo.

Sabato 05/08 Indiana Jones e il quadrante del destino ore 21.15

Domenica 06/08 Indiana Jones e il quadrante del destino ore 21.15

Mercoledì 09/08 Empire of light ore 21.15

_____________________

Valmadrera

Parte la rassegna "Cinema sotto il cielo di agosto" al Centro culturale Fatebenefratelli.

Mercoledì 09/08 Il coraggio della verità ore 21*

* ingresso libero

Se volete segnalarci altri titoli, potete farlo all'indirizzo mail della redazione: redazione@leccotoday.it.