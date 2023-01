Aldo, Giovanni e Giacomo conquistano le sale cinematografiche del Lecchese

Se ancora non avete visto Il grande giorno, ultimo lavoro con Aldo, Giovanni e Giacomo, questa è la settimana ideale. Sono più di 50 gli spettacoli in cartellone da giovedì 5 gennaio a mercoledì 11 gennaio nelle sale della provincia di Lecco e in tutte, a eccezione del Palladium di Lecco, c'è proprio il film del celebre trio comico italiano.

Lecco città

Al Palladium il grande ritorno di Steven Spielberg con The Fabelmans, secondo alcuni critici "il film che attendevamo da oltre quarant'anni a firma di Spielbgerg.

La trama di The Fabelmans

Cresciuto nell'Arizona del secondo dopoguerra, un giovane di nome Sammy Fabelman scopre uno sconvolgente segreto di famiglia ed esplora come il potere dei film può aiutarlo a vedere la verità.

La programmazione

Giovedì 05/01 The Fabelmans ore 21 (prima visione)

Venerdì 06/01 The Fabelmans ore 18, ore 21 (prima visione)

Sabato 07/01 The Fabelmans ore 21 (prima visione)

Domenica 08/01 The Fabelmans ore 18, ore 21 (prima visione)

Lunedì 09/01 The Fabelmans ore 21 (prima visione)

Al Nuovo Aquilone, come a Natale, prosegue anche a inizio 2023 la programmazione de Il grande giorno, ultimo film con Aldo, Giovanni e Giacomo ambientato sul Lago di Como.

La trama de Il grande giorno

In una grande villa sul Lago di Como tutto è pronto per celebrare il matrimonio di Elio e Caterina. Sarà il giorno più bello della loro vita e anche di quella dei loro padri, Giacomo e Giovanni, peccato che insieme a Margherita, l'ex moglie di Giovanni madre della sposa, arrivi anche Aldo, il suo nuovo compagno...

La programmazione

Giovedì 05/01 Il grande giorno ore 21 (prima visione)

Venerdì 06/01 Il grande giorno ore 17.30, ore 21 (prima visione)

Sabato 07/01 Il grande giorno ore 21 (prima visione)

Domenica 08/01 Il grande giorno ore 17.30, ore 21 (prima visione)

Al Cenacolo Francescano la programmazione riparte l'11 gennaio con il film drammatico Tra due mondi di Emmanuel Carrère.

Mercoledì 11/01 Tra due mondi ore 15, ore 21

Nel territorio

ArteSfera Valmadrera

programmazione sospesa sino al 19 gennaio

Auditorium Calolziocorte

Sabato 07/01 Il grande giorno ore 21 (prima visione)

Domenica 08/01 Il gatto con gli stivali ore 15.30 (prima visione)

Domenica 08/01 Il grande giorno ore 21 (prima visione)

Martedì 10/01 La stranezza ore 21

Mercoledì 11/01 La stranezza ore 15, ore 21

Auditorium Casatenovo

Venerdì 06/01 Il grande giorno ore 16, ore 21 (prima visione)

Sabato 07/01 Il grande giorno ore 21 (prima visione)

Domenica 08/01 Il grande giorno ore 16, ore 21 (prima visione)

Cinema Bellano

Venerdì 06/01 Il grande giorno ore 21 (prima visione)

Sabato 07/01 Il grande giorno ore 21 (prima visione)

Domenica 08/01 Il grande giorno ore 17, ore 21 (prima visione)

Cineteatro Cardinal Ferrari Galbiate

Giovedì 05/01 Il grande giorno ore 21 (prima visione)

Venerdì 06/01 Il grande giorno ore 17, ore 21 (prima visione)

Sabato 07/01 Il grande giorno ore 21 (prima visione)

Domenica 08/01 Il grande giorno ore 17, ore 21 (prima visione)

Lunedì 09/01 Le otto montagne ore 21 (prima visione)

Martedì 10/01 Le otto montagne ore 15*, ore 21 (prima visione)

* Pomeriggi al cinema a 5 euro

Cineteatro Chiesa di Merate

Giovedì 05/01 Il grande giorno ore 21 (prima visione)

Venerdì 06/01 Il grande giorno ore 21 (prima visione)

Sabato 07/01 Il grande giorno ore 21 (prima visione)

Domenica 08/01 Il grande giorno ore 21 (prima visione)

Lunedì 09/01 Amsterdam ore 21

Cineteatro De André Mandello

programmazione sospesa sino al 19 gennaio

Jolly Olginate

Giovedì 05/01 Il grande giorno ore 21 (prima visione)

Venerdì 06/01 Il grande giorno ore 16.30, ore 21 (prima visione)

Sabato 07/01 Il grande giorno ore 16.30, ore 21 (prima visione)

Domenica 08/01 Il grande giorno ore 16.30, ore 20.30 (prima visione)

Sala Sironi di Osnago

Venerdì 06/01 Il grande giorno ore 21 (prima visione)

Sabato 07/01 Il grande giorno ore 21 (prima visione)

Domenica 08/01 Il grande giorno ore 18.15, ore 20.30 (prima visione)