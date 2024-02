Per un bel film non serve andare fuori provincia: 65 proiezioni nel Lecchese!

Tanti film di qualità, fra titoli drammatici e divertenti commedie, nelle sale cinematografiche del territorio. Ecco la programmazione settimanale. Tra i nostri consigli Pare parecchio Parigi per lo spunto decisamente audace e grottesco.

La trama di Pare parecchio Parigi

Per esaudire il desiderio, ormai rimpianto, che ha un vecchio e malatissimo padre (Nino Frassica) di non aver fatto un viaggio a Parigi con i figli (Leonardo Pieraccioni, Chiara Francini, Giulia Bevilacqua) ecco che i tre fratelli che non si parlano da cinque anni fingeranno di partire con lui da Firenze a bordo di un camper, che non uscirà mai dai confini di un maneggio di cavalli. Quel viaggio, messo in scena perché ai figli è stato proibito di allontanare il padre dalla struttura ospedaliera che glielo ha affidato, diventerà una paradossale, avventurosa e irresistibile occasione per tentare di far riavvicinare i fratelli e cercare di riconciliarsi con il loro papà. Con il motore dell'immaginazione si possono fare migliaia di chilometri: se non si può andare a Parigi, Parigi può venire da noi! Dopotutto anche se fai il giro del mondo ritorni sempre nel solito punto, no?

Il trailer

Lecco città

Palladium

Continua la programmazione di Povere creature!, diretto da Yorgos Lanthimos, che ha già ricevuto due Golden Globe.

Giovedì 01/02 Il più bel secolo della mia vita? ore 21

Venerdì 02/02 Povere creature! ore 21 (prima visione)

Sabato 03/02 Povere creature! ore 21 (prima visione)

Domenica 04/02 Povere creature! ore 17, ore 21 (prima visione)

Lunedì 05/02 Povere creature! ore 21 (prima visione)

_____________________

Nuovo Cinema Aquilone

Al Nuovo Aquilone ci sono ancora Perfect Days ma anche One life, due film acclamati dalla critica. Spazio a cineforum e proposte un po' meno "fresche" ma sempre attuali.

Giovedì 01/02 Perfect days ore 21 (prima visione)

Venerdì 02/02 One life ore 21 (prima visione)

Sabato 03/02 Blu e Flippy amici per le pinne ore 15.30

Sabato 03/02 One life ore 21 (prima visione)

Domenica 04/02 One life ore 17.30 (prima visione)

Domenica 04/02 Perfect days ore 21 (prima visione)

Martedì 06/02 Il male non esiste ore 15, ore 21

Mercoledì 07/02 Siccità ore 14.30

_____________________

Cenacolo Francescano

Mercoledì 07/02 C'è ancora domani ore 15, ore 21

_____________________

Nel territorio

ArteSfera Valmadrera

Giovedì 01/02 L'ultima luna di settembre ore 21

Sabato 03/02 Wonder - White Bird ore 21 (prima visione)

Domenica 04/02 Wonder - White Bird ore 16.30 (prima visione)

_____________________

Auditorium Calolziocorte

Giovedì 01/02 L'ultima luna di settembre ore 21

Venerdì 02/02 L'ultima luna di settembre ore 21

Sabato 03/02 Wonder - White Bird ore 21 (prima visione)

Domenica 04/02 Wonder - White Bird ore 15.30, ore 21 (prima visione)

Martedì 06/02 C'è ancora domani ore 21

Mercoledì 07/02 C'è ancora domani ore 15, ore 21

_____________________

Auditorium Casatenovo

Sabato 03/02 Perfect days ore 21 (prima visione)

Domenica 04/02 Perfect days ore 16, ore 21 (prima visione)

Lunedì 05/02 The Fabelmans ore 21*

* in lingua originale, inglese

_____________________

Cinema Bellano

Venerdì 02/02 Un colpo di fortuna ore 21

Sabato 03/02 50 km all'ora ore 21 (prima visione)

Domenica 04/02 50 km all'ora ore 21 (prima visione)

Mercoledì 07/02 Adagio ore 21

_____________________

Cineteatro Cardinal Ferrari Galbiate

Giovedì 01/02 One life ore 15, ore 21 (prima visione)

Venerdì 02/02 Un colpo di fortuna ore 21

Sabato 03/02 One life ore 17 (prima visione)

Sabato 03/02 The Holdovers ore 21

Domenica 04/02 One life ore 16 (prima visione)

Domenica 04/02 The Holdovers ore 18, ore 21 (prima visione)

Lunedì 05/02 Un colpo di fortuna ore 21

Martedì 06/02 The Holdovers ore 15*, ore 21* (prima visione)

Mercoledì 07/02 Here I am, again ore 21

* Ingresso per tutti a 5 euro

_____________________

Cineteatro Manzoni di Merate

Venerdì 02/02 Wonder - White Bird ore 21 (prima visione)

Domenica 04/02 Wonder - White Bird ore 18 (prima visione)

Lunedì 05/02 Palazzina Laf ore 15, ore 21

_____________________

Cineteatro De André Mandello

Giovedì 01/02 The miracle club ore 21

_____________________

Jolly Olginate

Venerdì 02/02 Pare parecchio Parigi ore 21 (prima visione)

Sabato 03/02 Trolls 3 ore 15.30

Sabato 03/02 Pare parecchio Parigi ore 21 (prima visione)

Domenica 04/02 Pare parecchio Parigi ore 16.30, ore 20.30 (prima visione)

Lunedì 05/02 La chimera ore 15, ore 20.45

_____________________

Sala Sironi di Osnago

Sabato 03/02 Perfect days ore 21 (prima visione)

Domenica 04/02 Enea ore 18.15, ore 21 (prima visione)

Lunedì 05/02 Enea ore 21 (prima visione)

Mercoledì 07/02 Enea ore 21* (prima visione)

* Proiezione con presentazione e commento della critica Maddalena Colombo