Nei cinema lecchesi spazio ai film che hanno dominato agli Oscar

Ampio spazio, questa settimana nelle sale cinematografiche lecchesi, ai film che hanno trionfato agli Oscar, sia di prima visione sia un po' più datati. Da non perdere sono anche alcuni titoli quali La sala professori e Race for glory: Audi vs Lancia.

La trama de La zona d'interesse

Il comandante di Auschwitz Rudolf Höß e sua moglie Hedwig realizzarono il loro sogno di una vita con una famiglia numerosa, una casa e un grande giardino in un terreno direttamente adiacente al muro del campo.

Il trailer

Palladium

Dopo la cerimonia di consegna delle prestigiose statuette del cinema internazionale, il Cinema Palladium propone 'una settimana da Oscar', riprogrammando i due film vincitori nelle categorie miglior film e miglior film straniero: Oppenheimer e La zona d'interesse.

Giovedì 14/03 Il sapore della felicità ore 21

Venerdì 15/03 La zona d'interesse ore 21 (prima visione)

Sabato 16/03 Oppenheimer ore 21

Domenica 17/03 La zona d'interesse ore 18 (prima visione)

Domenica 17/03 Oppenheimer ore 21

Lunedì 18/03 La zona d'interesse ore 21 (prima visione)

Mercoledì 20/03 Banff film festival (8 corto e mediometraggi) ore 20

_____________________

Nuovo Cinema Aquilone

Per le prime visioni ancora spazio al film tedesco di Ilker Çatak La sala professori, mentre per il ciclo "Quando Cristo è eretico" viene proiettato uno dei musical più iconici di sempre.

Giovedì 14/03 La sala professori ore 21 (prima visione)

Venerdì 15/03 La sala professori ore 21 (prima visione)

Sabato 16/03 Jesus Christ Superstar ore 17

Sabato 16/03 La sala professori ore 21 (prima visione)

Domenica 17/03 La sala professori ore 17.30, ore 21 (prima visione)

Martedì 19/03 Kafka a Teheran ore 15, ore 21

_____________________

Cenacolo Francescano

Mercoledì 20/03 Cento domeniche 15, ore 21

_____________________

Nel territorio

ArteSfera Valmadrera

Giovedì 14/03 Il cielo brucia ore 21

Sabato 16/03 La zona d'interesse ore 21 (prima visione)

Domenica 17/03 La zona d'interesse ore 16.30 (prima visione)

_____________________

Auditorium Calolziocorte

Giovedì 14/03 La chimera ore 21

Venerdì 15/03 La chimera ore 21

Sabato 16/03 La zona d'interesse ore 21 (prima visione)

Domenica 17/03 La zona d'interesse ore 15.30, ore 21 (prima visione)

Martedì 19/03 The Old Oak ore 21

Mercoledì 20/03 The Old Oak ore 15, ore 21

_____________________

Auditorium Casatenovo

Sabato 16/03 Race for glory: Audi vs Lancia ore 21 (prima visione)

Domenica 17/03 Race for glory: Audi vs Lancia ore 16, ore 21 (prima visione)

Lunedì 18/03 The Old Oak ore 21*

* proiezione in lingua originale (inglese) con sottotitoli in italiano

_____________________

Cinema Bellano

Venerdì 15/03 Anatomia di una caduta ore 21

Sabato 16/03 Bob Marley: one love ore 21

Domenica 17/03 Bob Marley: one love ore 21

Mercoledì 20/03 Enea ore 21

_____________________

Cineteatro Cardinal Ferrari Galbiate

Giovedì 14/03 Viaggio in Giappone ore 15, ore 21

Venerdì 15/03 Perfect days ore 21

Sabato 16/03 La sala professori ore 21 (prima visione)

Domenica 17/03 Emma e il giaguaro nero ore 16 (prima visione)

Domenica 17/03 La sala professori ore 18, ore 21 (prima visione)

Lunedì 18/03 Perfect days ore 21

Martedì 19/03 La sala professori ore 15*, ore 21* (prima visione)

Mercoledì 20/03 Dieci minuti ore 21

* Ingresso per tutti a 5 euro

_____________________

Cineteatro Manzoni di Merate

Venerdì 15/03 The Holdovers - lezioni di vita ore 21

Sabato 16/03 The Holdovers - lezioni di vita ore 21

Domenica 17/03 The Holdovers - lezioni di vita ore 18

Lunedì 18/03 Manodopera ore 15, ore 21

_____________________

Cineteatro De André Mandello

Giovedì 14/03 Pare parecchio Parigi ore 21

_____________________

Jolly Olginate

Venerdì 15/03 One life ore 21

Sabato 16/03 Race for glory: Audi vs Lancia ore 21 (prima visione)

Domenica 17/03 Race for glory: Audi vs Lancia ore 16.30, ore 20.30 (prima visione)

Lunedì 18/03 Napoleon ore 15, ore 20.45

_____________________

Sala Sironi di Osnago

Domenica 17/03 La sala professori ore 18.15, ore 21* (prima visione)

Lunedì 18/03 La sala professori ore 21** (prima visione)

Mercoledì 20/03 Povere creature ore 21

* Proiezione con presentazione e commento della critica Maddalena Colombo

** proiezione in lingua originale (tedesco) con sottotitoli in italiano