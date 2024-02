Sono, come ogni settimana, molte le prime visioni disponibili nelle sale cinematografiche del territorio.

La trama di Past lives

All'età di dodici anni, i due amici d'infanzia Nora e Hae Sung vengono separati dopo che la famiglia di Nora è emigrata dalla Corea del Sud. 24 anni dopo, si riuniscono per una settimana quando Hae Sung va a trovare Nora a New York.

Il trailer

Palladium

In prima visione arriva l'annunciato The Holdovers - Lezioni di vita. Il regista statunitense Alexander Payne torna a girare per il grande schermo, ispirandosi a un film degli anni Trenta: Vacanze in collegio del francese Marcel Pagnol.

Giovedì 15/02 Un uomo felice ore 21

Venerdì 16/02 The Holdovers ore 21 (prima visione)

Sabato 17/02 The Holdovers ore 21 (prima visione)

Domenica 18/02 The Holdovers ore 21 (prima visione)

Lunedì 19/02 The Holdovers ore 17, ore 21 (prima visione)

Nuovo Cinema Aquilone

Arriva in sala Past lives, prima visione a firma di Celine Song, con cast quasi interamente coreano prodotto negli Stati Uniti.

Giovedì 15/02 Past lives ore 21 (prima visione)

Venerdì 16/02 Past lives ore 21 (prima visione)

Sabato 17/02 Past lives ore 21 (prima visione)

Domenica 18/02 Past lives ore 17.30, ore 21 (prima visione)

Martedì 20/02 Anatomia di una caduta ore 15, ore 21

Cenacolo Francescano

Mercoledì 21/02 L'ultima luna di settembre ore 15, ore 21

Nel territorio

ArteSfera Valmadrera

Giovedì 15/02 Felicità ore 21

Sabato 17/02 Il fantasma di Canterville ore 21 (prima visione)

Domenica 18/02 Il fantasma di Canterville ore 16.30 (prima visione)

Auditorium Calolziocorte

Giovedì 15/02 Nata per te ore 21

Venerdì 16/02 Nata per te ore 21

Sabato 17/02 Il ragazzo airone ore 21

Domenica 18/02 Il ragazzo airone ore 15.30, ore 21

Martedì 20/02 Anatomia di una caduta ore 21

Mercoledì 21/02 Anatomia di una caduta ore 15, ore 21

Auditorium Casatenovo

Sabato 17/02 The Holdovers ore 21 (prima visione)

Domenica 18/02 The Holdovers ore 16, ore 21 (prima visione)

Lunedì 19/02 Wonka ore 21*

* proiezione in lingua originale con sottotitoli in italiano

Cinema Bellano

Venerdì 16/02 Pare parecchio Parigi ore 21 (prima visione)

Sabato 17/02 Pare parecchio Parigi ore 21 (prima visione)

Domenica 18/02 Pare parecchio Parigi ore 21 (prima visione)

Mercoledì 21/02 La chimera ore 21

Cineteatro Cardinal Ferrari Galbiate

Giovedì 15/02 La chimera ore 15, ore 21

Venerdì 16/02 Il male non esiste ore 21

Sabato 17/02 Povere creature! ore 21 (prima visione)

Domenica 18/02 La quercia e i suoi abitanti ore 16.30

Domenica 18/02 Povere creature! ore 18, ore 21 (prima visione)

Lunedì 19/02 Il male non esiste ore 21

Martedì 20/02 La quercia e i suoi abitanti ore 15*

Martedì 20/02 Povere creature! ore 21* (prima visione)

Mercoledì 21/02 Giotto e il sogno del Rinascimento ore 21**

* Ingresso per tutti a 5 euro

** Ingresso a 7 euro

Cineteatro Manzoni di Merate

Sabato 17/02 Finalmente l'alba ore 21 (prima visione)

Domenica 18/02 Finalmente l'alba ore 18 (prima visione)

Lunedì 19/02 Un colpo di fortuna ore 21

Cineteatro De André Mandello

Non sono previste proiezioni

Jolly Olginate

Venerdì 16/02 I tre moschettieri: Milady ore 21 (prima visione)

Sabato 17/02 I tre moschettieri: Milady ore 21 (prima visione)

Domenica 18/02 I tre moschettieri: Milady ore 16.30, ore 20.30 (prima visione)

Lunedì 19/02 A passo d'uomo ore 15, ore 20.45

Sala Sironi di Osnago

Domenica 18/02 Green border ore 18.15, ore 21.15* (prima visione)

* Proiezione con presentazione e commento della critica Maddalena Colombo