Prime visioni, film in lingua originale, registi in sala: che settimana al cinema!

Piove, fa freddo: cosa c'è di meglio del cinema in autunno? Una settimana ricchissima di film nelle sale della provincia di Lecco, dall'esordio della Cortellesi all'inossidabile coppia De Niro/Di Caprio diretti dal maestro Scorsese. Molte prime visioni, spettacoli in lingua originale, critici e registi in sala: non manca davvero niente. Come titolo della settimana abbiamo scelto Comandante di Edoardo De Angelis con protagonista Pierfrancesco Favino.

La trama di Comandante

1940, Seconda Guerra Mondiale. Salvatore Todaro è un comandante della Marina Militare con un destino inscritto nel nome, a capo del sommergibile Cappellini nonostante un incidente gli abbia provocato forti dolori alla schiena che lo autorizzerebbero ad accettare la pensione di invalidità (come la moglie Rina, stanca di saperlo lontano e in pericolo, vorrebbe che facesse). Ma il comandante Todaro non sa stare lontano dai flutti. Durante la sua ennesima missione avvista una nave belga che, malgrado il Belgio sia formalmente neutrale, attacca il sommergibile italiano. Il comandante e la sua squadra rispondono al fuoco e affondano la nave. Ma Todaro decide di mettere in salvo i naufraghi, agganciandoli al suo sommergibile per trascinarli verso il porto neutrale e sicuro di Santa Maria delle Azzorre, e accettando il rischio di navigare in emersione fino a destinazione: perché la legge del mare per lui conta di più della legge della guerra.

Lecco città

Palladium

A grande richiesta, visto l'ottimo successo, prosegue la programmazione di C'è ancora domani, esordio registico di Paola Cortellesi.

Giovedì 02/11 Women Talking - Il diritto di scegliere ore 21

Venerdì 03/11 C'è ancora domani ore 21 (prima visione)

Sabato 04/11 C'è ancora domani ore 21 (prima visione)

Domenica 05/11 C'è ancora domani ore 18, ore 21 (prima visione)

Lunedì 06/11 C'è ancora domani ore 21 (prima visione)

Nuovo Cinema Aquilone

Al Nuovo Aquilone continua per la terza settimana consecutiva il film che segna il grande ritorno di Martin Scorsese, in un poliziesco con Leonardo Di Caprio e Robert De Niro attori protagonisti. Domenica spazio anche al film drammatico À la recherche di Giulio Base, regista che sarà presente in sala.

Giovedì 02/11 Killers of the flower moon ore 20.30* (prima visione)

Venerdì 03/11 Killers of the flower moon ore 20.30 (prima visione)

Sabato 04/11 Killers of the flower moon ore 20.30 (prima visione)

Domenica 05/11 Killers of the flower moon ore 16 (prima visione)

Domenica 05/11 À la recherche ore 21** (prima visione)

* versione in lingua originale sottotitolata

** in sala il regista Giulio Base

Cenacolo Francescano

Mercoledì 08/11 Gli spiriti dell'isola ore 15, orer 21

Nel territorio

ArteSfera Valmadrera

Giovedì 02/11 Mon Crime - La colpevole sono io ore 21

Sabato 04/11 Paw Patrol - Super film ore 21 (prima visione)

Domenica 05/11 Paw Patrol - Super film ore 16.30 (prima visione)

Auditorium Calolziocorte

Giovedì 02/11 Stranizza d'amuri ore 21

Venerdì 03/11 Stranizza d'amuri ore 21 (prima visione)

Domenica 05/11 Paw Patrol - Super film ore 15.30, ore 21 (prima visione)

Martedì 07/11 La stanza delle meraviglie ore 21

Mercoledì 08/11 La stanza delle meraviglie ore 15, ore 21

Auditorium Casatenovo

Sabato 04/11 Killers of the flower moon ore 21 (prima visione)

Domenica 05/11 Killers of the flower moon ore 16, ore 21 (prima visione)

Cinema Bellano

Venerdì 03/11 Killers of the flower moon ore 20.30 (prima visione)

Sabato 04/11 Me contro te - Vacanze in Transilvania ore 17 (prima visione)

Sabato 04/11 Killers of the flower moon ore 20.30 (prima visione)

Domenica 05/11 Me contro te - Vacanze in Transilvania ore 17 (prima visione)

Domenica 05/11 Killers of the flower moon ore 20.30 (prima visione)

Cineteatro Cardinal Ferrari Galbiate

Giovedì 02/11 Il più bel secolo della mia vita ore 15, ore 21

Venerdì 03/11 Io capitano ore 21

Sabato 04/11 Comandante ore 17, ore 21 (prima visione)

Domenica 05/11 Comandante ore 16.15, ore 18.30, ore 21 (prima visione)

Lunedì 06/11 Io capitano ore 21

Martedì 07/11 Comandante ore 15*, ore 21* (prima visione)

Mercoledì 08/11 Nata per te ore 20.45* (prima visione)

* ingresso per tutti a 5 euro

Cineteatro Manzoni di Merate

Venerdì 03/11 Comandante ore 21 (prima visione)

Sabato 04/11 Comandante ore 21 (prima visione)

Domenica 05/11 Comandante ore 18 (prima visione)

Lunedì 06/11 Una donna promettente ore 15, ore 21

Cineteatro De André Mandello

Sabato 04/11 L'ultima volta che siamo stati bambini ore 21 (prima visione)

Domenica 05/11 L'ultima volta che siamo stati bambini ore 21 (prima visione)

Lunedì 06/11 L'ultima volta che siamo stati bambini ore 21 (prima visione)

Jolly Olginate

Giovedì 02/11 Si alza il vento ore 21

Venerdì 03/11 C'è ancora domani ore 21 (prima visione)

Sabato 04/11 C'è ancora domani ore 16.30, ore 21 (prima visione)

Domenica 05/11 C'è ancora domani ore 16.30, ore 20.30 (prima visione)

Lunedì 06/11 I peggiori giorni ore 15, ore 21

Mercoledì 08/11 Io, Noi e Gaber ore 21 (prima visione)

Sala Sironi di Osnago

Sabato 04/11 Anatomia di una caduta ore 21* (prima visione)

Domenica 05/11 Anatomia di una caduta ore 18.15, ore 21 (prima visione)

Lunedì 06/11 Anatomia di una caduta ore 21** (prima visione)

Mercoledì 08/11 Tre colori - Film Bianco ore 21

* con presentazione e commento della critica Maddalena Colombo

** proiezione in lingua originale (francese) con sottotitoli in italiano