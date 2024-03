Una settimana intensa, la prima di primavera nelle sale della nostra provincia, dominata dall'arrivo del simpatico Po della saga 'Kung Fu Panda' che torna a divertire grandi e piccini con le sue avventure. Tra le prime visioni si segnala anche Un altro Ferragosto del maestro Paolo Virzì con un cast di prim'ordine: Silvio Orlando, Sabrina Ferilli, Christian De Sica e Laura Morante.

La trama di Kung Fu Panda 4

Dopo aver sfidato la morte in tre incredibili avventure sconfiggendo nemici di fama mondiale con il suo straordinario coraggio e le sue pazzesche abilità nelle arti marziali, Po, il Guerriero Dragone (Jack Black, candidato ai Golden Globe), è chiamato dal destino a... darci un taglio. Gli viene infatti affidato il compito di diventare il capo spirituale della Valle della Pace. Questo comporta però un paio di problemi evidenti. In primo luogo, Po ne sa di leadership spirituale tanto quanto di paleodieta e, in secondo luogo, deve cercare e addestrare al più presto un nuovo Guerriero Dragone prima di poter assumere la sua nuova e prestigiosa posizione. Come se non bastasse, di recente è stato avvistato un malvagio e potente signore del crimine, Chameleon (il premio Oscar Viola Davis), una piccola lucertola in grado di trasformarsi in qualsiasi creatura, grande o piccola che sia. Chameleon ha messo gli occhi sul Bastone della Saggezza di Po, che le darebbe il potere di risvegliare dal regno degli spiriti tutti i cattivi che Po ha sconfitto. Po ha quindi bisogno di aiuto. Lo troverà (più o meno?) nella ladra Zhen (Awkwafina, vincitrice di un Golden Globe), una volpe corsara che fa davvero impazzire Po, ma le cui abilità si riveleranno preziose. Nel tentativo di proteggere la Valle della Pace dagli artigli rettiliani di Chameleon, questa strana coppia comica dovrà unire le proprie forze. Nel frattempo, Po scoprirà che gli eroi si possono trovare nei luoghi più inaspettati.

Palladium

In prima visione, a distanza di otto anni dal terzo episodio, esce Kung Fu Panda 4. Con il decimo film si conclude la rassegna invernale del Palladium che raggiunge così il suo 180esimo titolo, considerato che iniziò nel settembre del 2014. E lo 'festeggia' con Ken Loach.

Giovedì 21/03 The Old Oak ore 21

Venerdì 22/03 Kung Fu Panda 4 ore 21 (prima visione)

Sabato 23/03 Kung Fu Panda 4 ore 21 (prima visione)

Domenica 24/03 Kung Fu Panda 4 ore 17, ore 21 (prima visione)

Lunedì 25/03 Kung Fu Panda 4 ore 21 (prima visione)

Nuovo Cinema Aquilone

Per le prime visioni un film sportivo di Stefano Mordini, con produzione italobritannica, dedicato mondo dei motori. Si chiude il ciclo tematico per la Pasqua "Quando Cristo è eretico".

Giovedì 21/03 Race for Glory: Audi vs Lancia ore 21 (prima visione)

Venerdì 22/03 Race for Glory: Audi vs Lancia ore 21 (prima visione)

Sabato 23/03 L'ultima tentazione di Cristo ore 17

Sabato 23/03 Race for Glory: Audi vs Lancia ore 21 (prima visione)

Domenica 24/03 Race for Glory: Audi vs Lancia ore 17.30, ore 21 (prima visione)

Cenacolo Francescano

Mercoledì 27/03 Un anno difficile ore 15, ore 21

Nel territorio

ArteSfera Valmadrera

Giovedì 21/03 Napoleon ore 21

Sabato 23/03 Dune - Parte 2 ore 21 (prima visione)

Domenica 24/03 Dune - Parte 2 ore 16.30 (prima visione)

Auditorium Calolziocorte

Giovedì 21/03 The Old Oak ore 21

Venerdì 22/03 The Old Oak ore 21

Sabato 23/03 Kung Fu Panda 4 ore 21 (prima visione)

Domenica 24/03 Kung Fu Panda 4 ore 15.30, ore 21 (prima visione)

Martedì 26/03 Kung Fu Panda 4 ore 21 (prima visione)

Mercoledì 27/03 Kung Fu Panda 4 ore 21 (prima visione)

Auditorium Casatenovo

Giovedì 21/03 Wonder: White bird ore 15

Sabato 23/03 Kung Fu Panda ore 21 (prima visione)

Domenica 24/03 Kung Fu Panda ore 16, ore 21 (prima visione)

Cinema Bellano

Venerdì 15/03 Kung Fu Panda 4 ore 21 (prima visione)

Sabato 16/03 Kung Fu Panda 4 ore 21 (prima visione)

Domenica 17/03 Kung Fu Panda 4 ore 17 (prima visione)

Cineteatro Cardinal Ferrari Galbiate

Giovedì 21/03 Perfect days ore 15, ore 21

Venerdì 22/03 A dire il vero ore 21

Sabato 23/03 Uomini e Dei - Le meraviglie del museo egizio ore 17**

Sabato 23/03 Un altro Ferragosto ore 21

Domenica 24/03 Uomini e Dei - Le meraviglie del museo egizio ore 16**

Domenica 24/03 Un altro Ferragosto ore 18, ore 21

Lunedì 25/03 A dire il vero ore 21

Martedì 26/03 Un altro Ferragosto ore 15*, ore 21*

Mercoledì 27/03 Dieci minuti ore 21*

* Ingresso per tutti a 5 euro

** Ingresso a 7 euro

Cineteatro Manzoni di Merate

Venerdì 22/03 Race for Glory: Audi vs Lancia ore 21 (prima visione)

Sabato 23/03 Race for Glory: Audi vs Lancia ore 21 (prima visione)

Domenica 24/03 Race for Glory: Audi vs Lancia ore 18 (prima visione)

Lunedì 25/03 La petite ore 15, ore 21

Cineteatro De André Mandello

Giovedì 21/03 Finalmente l'alba ore 21

Jolly Olginate

Sabato 23/03 La zona d'interesse ore 21 (prima visione)

Domenica 24/03 La zona d'interesse ore 16.30, ore 20.30 (prima visione)

Lunedì 25/03 Un colpo di fortuna ore 15, ore 20.45

Martedì 26/03 Led Zeppelin - The Song Remains The Same ore 21

Sala Sironi di Osnago

Sabato 23/03 Un altro Ferragosto ore 21*

Domenica 24/03 Un altro Ferragosto ore 18.15, ore 21

Lunedì 25/03 Quarto potere (edizione restaurata) ore 21

Mercoledì 27/03 Quarto potere (edizione restaurata) ore 21*

* Proiezione con presentazione e commento della critica Maddalena Colombo

N.B. Il film 'Quarto potere' è in lingua originale inglese con sottotitoli in italiano