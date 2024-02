Cinema: in una settimana nel Lecchese 40 spettacoli con film in prima visione

Prezzo non disponibile

Settimana di transizione quella nei cinema del territorio: resistono in programmazione pellicole interessanti come Povere creature! e Past lives e arrivano La zona d'interesse e Dieci minuti diretto da Maria Sole Tognazzi, liberamente ispirato al romanzo omonimo di Chiara Gamberale.

La trama di Dieci minuti

Dieci minuti al giorno possono cambiare il corso della giornata. Dieci minuti facendo qualcosa di completamente nuovo, possono cambiare il corso di una vita. Questo è quello che scoprirà Bianca nel pieno di una crisi esistenziale. Nuovi incontri, la scoperta di legami speciali e l'ascolto di chi ci ha sempre voluto bene. A volte basta poco per ricominciare e questo film ce lo insegna, attraverso un racconto caldo e appassionante di rinascita.

Palladium

In prima visione La zona d'interesse, film diretto dal britannico Jonathan Glazer che ha raccolto vasti consensi all'ultimo Festival di Cannes ed è candidato a ben 5 Oscar.

Giovedì 22/02 A passo d'uomo ore 21

Venerdì 23/02 La zona d'interesse ore 21 (prima visione)

Sabato 24/02 La zona d'interesse ore 21 (prima visione)

Domenica 25/02 La zona d'interesse ore 17, ore 21 (prima visione)

Lunedì 26/02 La zona d'interesse ore 21 (prima visione)

Nuovo Cinema Aquilone

Ancora in sala Past lives, prima visione a firma di Celine Song, con cast quasi interamente coreano prodotto negli Stati Uniti.

Giovedì 22/02 Past lives ore 21 (prima visione)

Venerdì 23/02 Past lives ore 21 (prima visione)

Sabato 24/02 Past lives ore 21 (prima visione)

Domenica 25/02 Past lives ore 17.30, ore 21 (prima visione)

Lunedì 26/02 The Whale ore 21

Martedì 27/02 Napoleon ore 15, ore 21

Cenacolo Francescano

Mercoledì 28/02 L'Imprevedibile viaggio di Harold Fry? ore 15, ore 21

Nel territorio

ArteSfera Valmadrera

Giovedì 22/02 Anatomia di una caduta ore 21

Sabato 24/02 Il ragazzo airone ore 21 (prima visione)

Domenica 25/02 Il ragazzo airone ore 16.30 (prima visione)

Auditorium Calolziocorte

Giovedì 22/02 Anatomia di una caduta ore 21

Venerdì 23/02 Anatomia di una caduta ore 21

Sabato 24/02 Il fantasma di Canterville ore 21 (prima visione)

Domenica 25/02 Il fantasma di Canterville ore 15.30, ore 21 (prima visione)

Martedì 27/02 Kafka a Teheran ore 21

Mercoledì 28/02 Kafka a Teheran ore 15, ore 21

Auditorium Casatenovo

Sabato 24/02 Past lives ore 21 (prima visione)

Domenica 25/02 Past lives ore 17.30, ore 21 (prima visione)

Lunedì 26/02 One life ore 21*

* proiezione in lingua originale con sottotitoli in italiano

Cinema Bellano

Venerdì 23/02 Povere creature! ore 21 (prima visione)

Sabato 24/02 Povere creature! ore 21 (prima visione)

Domenica 25/02 Il fantasma di Canterville ore17 (prima visione)

Cineteatro Cardinal Ferrari Galbiate

Giovedì 22/02 Il male non esiste ore 15, ore 21

Venerdì 23/02 Foglie al vento ore 21

Sabato 24/02 Past lives ore 21 (prima visione)

Domenica 25/02 Past lives ore 16, ore 18, ore 21 (prima visione)

Lunedì 26/02 Foglie al vento ore 21

Martedì 27/02 The miracle club ore 15*

Martedì 27/02 Past lives ore 21* (prima visione)

Mercoledì 28/02 The miracle club ore 21

* Ingresso per tutti a 5 euro

** Ingresso a 7 euro

Cineteatro Manzoni di Merate

Venerdì 23/02 Dieci minuti ore 21 (prima visione)

Sabato 24/02 Dieci minuti ore 21 (prima visione)

Domenica 25/02 Dieci minuti ore 18 (prima visione)

Lunedì 26/02 Foglie al vento ore 15, ore 21

Cineteatro De André Mandello

Non sono previste proiezioni

Jolly Olginate

Sabato 24/02 Prendi il volo ore 15.30

Sabato 24/02 Martedì e venerdì ore 21 (prima visione)

Domenica 25/02 Martedì e venerdì ore 16.30, ore 20.30 (prima visione)

Lunedì 26/02 Il male non esiste ore 15, ore 20.45

Sala Sironi di Osnago

Sabato 24/02 Povere creature! ore 21* (prima visione)

Domenica 25/02 Povere creature! ore 18.15, ore 21.15 (prima visione)

Lunedì 26/02 Povere creature! ore 21** (prima visione)

Mercoledì 28/02 Povere creature! ore 21 (prima visione)

* Proiezione con presentazione e commento della critica Maddalena Colombo

** proiezione in lingua originale con sottotitoli in italiano