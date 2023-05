La Sirenetta e l'ultimo di Bellocchio apprezzato a Cannes: che settimana al cinema

Sono numerose le prime visioni che faranno compagnia ai lecchesi da giovedì 25 sino a mercoledì 31 maggio. Spicca l'arrivo nelle sale dell'action movie della Disney dedicato alla Sirenetta, ma anche Rapito, nuovo film di Marco Bellocchio, che abbiamo scelto come film della settimana.

La trama di Rapito

Nel 1858, nel quartiere ebraico di Bologna, i soldati del Papa irrompono nella casa della famiglia Mortara. Per ordine del cardinale sono andati a prendere Edgardo, il loro figlio di sette anni. Secondo le dichiarazioni di una domestica, ritenuto in punto di morte, a sei mesi, il bambino era stato segretamente battezzato. La legge papale è inappellabile: deve ricevere un'educazione cattolica. I genitori di Edgardo, sconvolti, faranno di tutto per riavere il figlio. Sostenuta dall’opinione pubblica e dalla comunità ebraica internazionale, la battaglia dei Mortara assume presto una dimensione politica. Ma il Papa non accetta di restituire il bambino. Mentre Edgardo cresce nella fede cattolica, il potere temporale della Chiesa volge al tramonto e le truppe sabaude conquistano Roma.

Il trailer

Lecco città

Al Palladium, per le prime visioni, prosegue la programmazione del decimo capitolo della saga senza fine "Fast and Furious", film realizzato con un budget di 340 milioni.

La programmazione

Venerdì 26/05 Fast X ore 21 (prima visione)

Sabato 27/05 Fast X ore 21 (prima visione)

Domenica 28/05 Fast X ore 18, ore 21 (prima visione)

Lunedì 29/05 Fast X ore 21 (prima visione)

Al Nuovo Aquilone, per le prime visioni, arriva il film di Marco Bellocchio, Rapito, trasmesso in anteprima al Festival di Cannes tra grandi applausi e consensi di critica. Nel frattempo parte la rassegna di cineforum all'aperto in piazza Garibaldi: il 30 maggio tocca a La Stranezza.

La programmazione

Venerdì 26/05 Rapito ore 21 (prima visione)

Sabato 27/05 Rapito ore 21 (prima visione)

Domenica 28/05 Rapito ore 17, ore 21 (prima visione)

Martedì 30/05 La stranezza ore 21.30

Cenacolo Francescano

Non ci sono eventi in programma

Nel territorio

ArteSfera Valmadrera

Non ci sono eventi in programma

Auditorium Calolziocorte

Giovedì 25/05 What's love ore 21*

Venerdì 26/05 What's love ore 21*

Sabato 27/05 La Sirenetta ore 21 (prima visione)

Domenica 28/05 La Sirenetta ore 15.30, ore 21 (prima visione)

* film omaggio per i tesserati

Auditorium Casatenovo

Sabato 27/05 I tre moschettieri: D'Artagnan ore 21

Domenica 28/05 I tre moschettieri: D'Artagnan ore 21

Cinema Bellano

Venerdì 26/05 La Sirenetta ore 21 (prima visione)

Sabato 27/05 La Sirenetta ore 21 (prima visione)

Domenica 28/05 La Sirenetta ore 17, ore 21 (prima visione)

Cineteatro Cardinal Ferrari Galbiate

Giovedì 25/05 Il frutto della calda estate ore 15, ore 21

Venerdì 26/05 What's love ore 21

Sabato 27/05 La Sirenetta ore 17, ore 21 (prima visione)

Domenica 28/05 La Sirenetta ore 17, ore 21 (prima visione)

Lunedì 29/05 What's love ore 21

Martedì 30/05 Stranizza d'Amuri ore 15*, ore 21*

Mercoledì 31/05 Il nostro limite siamo noi ore 21

* ingresso per tutti a 5 euro

Cineteatro Manzoni di Merate

Venerdì 26/05 Tutti su! Buon compleanno Claudio ore 21

Sabato 27/05 Tutti su! Buon compleanno Claudio ore 21

Domenica 28/05 Tutti su! Buon compleanno Claudio ore 18

Lunedì 29/05 Tàr ore 15, ore 21

Cineteatro De André Mandello

Non ci sono eventi in programma

Jolly Olginate

Venerdì 26/05 La Sirenetta ore 21 (prima visione)

Sabato 27/05 La Sirenetta ore 16.30, ore 21 (prima visione)

Domenica 28/05 La Sirenetta ore 16.30, ore 20.30 (prima visione)

Sala Sironi di Osnago

Sabato 27/05 L'amore secondo Dalva ore 21* (prima visione)

Domenica 28/05 L'amore secondo Dalva ore 18.15, ore 21 (prima visione)

Lunedì 29/05 L'amore secondo Dalva ore 21** (prima visione)

Mercoledì 31/05 Rapito ore 21 (prima visione)

* proiezione con presentazione e commento della critica Maddalena Colombo

** proiezione in lingua originale (francese) con sottotitoli in italiano