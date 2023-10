Cinema: sale lecchesi attive ogni giorno fino al "ponte dei Morti"

Una settimana come raramente si è visto nel Lecchese. Le sale della provincia sono aperte in pratica ogni giorno e sera da giovedì 26 ottobre a mercoledì 1° novembre, con una programmazione completa e per ogni gusto. Moltissime le prime visioni, a cominciare dal debutto alla regia della bravissima e poliedrica Paola Cortellesi.

La trama di C'è ancora domani

Nella Roma del dopoguerra, tra le macerie del conflitto e la voglia di ricostruzione, Delia (Paola Cortellesi) conduce una vita come tante. È una donna semplice, con pochi mezzi, tirata su nel culto della famiglia e della moglie funzionale alla crescita dei figli e alla cura della casa.

Il trailer

Lecco città

Palladium

Due film tra le prime visioni: il ritorno dei Me contro te e C'è ancora domani, splendido esordio registico di Paola Cortellesi.

Giovedì 26/10 Scordato ore 21

Venerdì 27/10 C'è ancora domani ore 21 (prima visione)

Sabato 28/10 C'è ancora domani ore 21 (prima visione)

Domenica 29/10 Me contro te - Vacanze in Transilvania ore 18 (prima visione)

Domenica 29/10 C'è ancora domani ore 21 (prima visione)

Lunedì 30/10 C'è ancora domani ore 21 (prima visione)

Mercoledì 01/11 Me contro te - Vacanze in Transilvania ore 18 (prima visione)

Mercoledì 01/11 C'è ancora domani ore 21 (prima visione)

_____________________

Nuovo Cinema Aquilone

Al Nuovo Aquilone continua il film che segna il grande ritorno di Martin Scorsese, in un poliziesco con Leonardo Di Caprio e Robert De Niro attori protagonisti. Prosegue anche il cineforum.

Giovedì 26/10 Killers of the flower moon ore 20.30 (prima visione)

Venerdì 27/10 Killers of the flower moon ore 20.30 (prima visione)

Sabato 28/10 Killers of the flower moon ore 20.30 (prima visione)

Domenica 29/10 Killers of the flower moon ore 16, ore 20 (prima visione)

Martedì 31/10 Barbie ore 15, ore 21

Mercoledì 01/11 Killers of the flower moon ore 20.30 (prima visione)

_____________________

Cenacolo Francescano

Non sono in programma spettacoli cinematografici

_____________________

Nel territorio

ArteSfera Valmadrera

Giovedì 26/10 Nessuno deve sapere ore 21

Sabato 28/10 Oppenheimer ore 21

Domenica 29/10 Oppenheimer ore 16.30

_____________________

Auditorium Calolziocorte

Giovedì 26/10 Il Sol dell'Avvenire ore 21

Venerdì 27/10 Il Sol dell'Avvenire ore 21

Sabato 28/10 L'ultima volta che siamo stati bambini ore 21 (prima visione)

Domenica 29/10 L'ultima volta che siamo stati bambini ore 15.30, ore 21 (prima visione)

Martedì 31/10 Stranizza d'amuri ore 21

Mercoledì 01/11 Stranizza d'amuri ore 15, ore 21

_____________________

Auditorium Casatenovo

Sabato 28/10 L'ultima volta che siamo stati bambini ore 21 (prima visione)

Domenica 29/10 L'ultima volta che siamo stati bambini ore 16, ore 21 (prima visione)

_____________________

Cinema Bellano

Venerdì 27/10 Nata per te ore 21 (prima visione)

Sabato 28/10 L'Esorcista - Il credente ore 21 (prima visione)

Domenica 29/10 Paw Patrol - Super film ore 17 (prima visione)

Domenica 29/10 Nata per te ore 21 (prima visione)

Martedì 31/10 L'Esorcista - Il credente ore 21 (prima visione)

Mercoledì 01/11 Trolls 3 ore 17 (prima visione - in anteprima nazionale)

_____________________

Cineteatro Cardinal Ferrari Galbiate

Giovedì 26/10 As Bestas - La terra della discordia ore 15, ore 21

Venerdì 27/10 Il più bel secolo della mia vita ore 21

Sabato 28/10 Io capitano ore 21

Domenica 29/10 Io capitano ore 18, ore 21

Lunedì 30/10 Il più bel secolo della mia vita ore 21

Martedì 31/10 Comandante ore 21 (prima visione)

Mercoledì 01/11 Comandante ore 18, ore 21 (prima visione)

_____________________

Cineteatro Manzoni di Merate

Venerdì 27/10 L'ultima volta che siamo stati bambini ore 21 (prima visione)

Sabato 28/10 L'ultima volta che siamo stati bambini ore 21 (prima visione)

Domenica 29/10 L'ultima volta che siamo stati bambini ore 18 (prima visione)

Lunedì 30/10 Primadonna ore 15, ore 21

_____________________

Cineteatro De André Mandello

Giovedì 26/10 The Equalizer 3 - Senza tregua ore 21

_____________________

Jolly Olginate

Giovedì 26/10 Il mio vicino Totoro ore 21

Venerdì 27/10 C'è ancora domani ore 21 (prima visione)

Sabato 28/10 C'è ancora domani ore 16.30, ore 21 (prima visione)

Domenica 29/10 C'è ancora domani ore 16.30, ore 20.30 (prima visione)

Lunedì 30/10 As Bestas - La terra della discordia ore 15, ore 21

Martedì 31/10 C'è ancora domani ore 21 (prima visione)

Mercoledì 01/11 C'è ancora domani ore 20.30 (prima visione)

_____________________

Sala Sironi di Osnago

Sabato 28/10 Mi fanno male i capelli ore 21 (prima visione)

Domenica 29/10 Mi fanno male i capelli ore 18.15, ore 21 (prima visione)

Lunedì 30/10 L'imprevedibile viaggio di Harold Fry ore 21* (prima visione)

Mercoledì 01/11 L'imprevedibile viaggio di Harold Fry ore 18.15, ore 21** (prima visione)

* proiezione in lingua originale (inglese) con sottotitoli in italiano

** con presentazione e commento della critica Maddalena Colombo