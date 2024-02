Lecco: a due passi da casa i film di prima visione del momento

Ogni settimana film di qualità a Lecco e provincia in questo periodo di fine inverno. Mentre arriva nelle sale l'interessante film dedicato al mondo del wrestling The warrior, tengono banco fra le prime visioni l'atteso dominatore agli Oscar Povere creature!, il capolavoro di Wim Wenders Perfect days e l'atteso The Holdovers. Più tanti altri titoli per soddisfare le esigenze dei cinefili.

La trama di The Holdovers

Paul Hunham è professore di storia in un college del New England. Rigido ed esigente detesta gli studenti mediocri, figli dei ricchi benefattori che aspettano il diploma senza sforzo. Alla vigilia delle vacanze di Natale è incaricato di vegliare e di sorvegliare i ragazzi che non hanno nessun posto dove andare.

Il trailer

Lecco città

Palladium

Considerato il buon riscontro di pubblico si mantiene per un'altra settimana il film "Povere creature!" di Lanthimos, con Emma Stone, Willem Dafoe e Mark Ruffalo. Vincitore del Leone d'Oro al Festival di Venezia, è candidato a ben 11 Oscar.

Giovedì 08/02 Nata per te? ore 21

Venerdì 09/02 Povere creature! ore 21 (prima visione)

Sabato 10/02 Povere creature! ore 21 (prima visione)

Domenica 11/02 Povere creature! ore 17, ore 21 (prima visione)

Lunedì 12/02 Povere creature! ore 21 (prima visione)

Martedì 13/02 Lake Sharks (sold out, aperte liste d'attesa)

_____________________

Nuovo Cinema Aquilone

Al Nuovo Aquilone spazio alla lotta con The warrior: la pellicola è incentrata sulla figura di Kevin Von Erich e sul resto della famiglia Von Erich, storica dinastia del mondo del wrestling.

Giovedì 08/02 The warrior - The iron claw ore 21 (prima visione)

Venerdì 09/02 The warrior - The iron claw ore 21 (prima visione)

Sabato 10/02 The warrior - The iron claw ore 21 (prima visione)

Domenica 11/02 The warrior - The iron claw ore 17.30, ore 21 (prima visione)

Martedì 13/02 C'è ancora domani ore 15, ore 21

* proiezione in lingua originale con sottotitoli in italiano

_____________________

Cenacolo Francescano

Mercoledì 14/02 Foglie al vento ore 15, ore 21

_____________________

Nel territorio

ArteSfera Valmadrera

Giovedì 08/02 La verità secondo Maureen K. ore 21

Sabato 10/02 Perfect days ore 21 (prima visione)

Domenica 11/02 Perfect days ore 21 (prima visione)

_____________________

Auditorium Calolziocorte

Giovedì 08/02 C'è ancora domani ore 21

Venerdì 09/02 C'è ancora domani ore 21

Sabato 10/02 The Holdovers ore 21 (prima visione)

Domenica 11/02 The Holdovers ore 15.30, ore 21 (prima visione)

Martedì 13/02 Nata per te ore 21

Mercoledì 14/02 Nata per te ore 15, ore 21

_____________________

Auditorium Casatenovo

Sabato 10/02 Perfect days ore 21 (prima visione)

Domenica 11/02 Perfect days ore 21 (prima visione)

_____________________

Cinema Bellano

Venerdì 09/02 Perfect days ore 21 (prima visione)

Sabato 10/02 Il ragazzo e l'airone ore 21

Domenica 11/02 Il ragazzo e l'airone ore 17

Domenica 11/02 Perfect days ore 21 (prima visione)

_____________________

Cineteatro Cardinal Ferrari Galbiate

Giovedì 08/02 Tutto in un giorno ore 18, ore 21

Venerdì 09/02 La chimera ore 21

Sabato 10/02 Il fantasma di Canterville ore 17 (prima visione)

Sabato 10/02 Perfect days ore 21 (prima visione)

Domenica 11/02 Il fantasma di Canterville ore 16 (prima visione)

Domenica 11/02 Perfect days ore 18, ore 21 (prima visione)

Lunedì 12/02 La chimera ore 21

Martedì 13/02 Perfect days ore 15*, ore 21* (prima visione)

Mercoledì 14/02 La quercia ore 21

* Ingresso per tutti a 5 euro

_____________________

Cineteatro Manzoni di Merate

Venerdì 09/02 Perfect days ore 21 (prima visione)

Sabato 10/02 Perfect days ore 21 (prima visione)

Domenica 11/02 Perfect days ore 18 (prima visione)

Lunedì 12/02 Il cielo brucia ore 15, ore 21

_____________________

Cineteatro De André Mandello

Giovedì 08/02 Succede anche nelle migliori famiglie ore 21 (prima visione)

Domenica 11/02 Prendo il volo ore 15

_____________________

Jolly Olginate

Venerdì 09/02 The Holdovers ore 21 (prima visione)

Sabato 10/02 The Holdovers ore 21 (prima visione)

Domenica 11/02 The Holdovers ore 16.30, ore 20.30 (prima visione)

Lunedì 12/02 Dream Scenario ore 15, ore 20.45

_____________________

Sala Sironi di Osnago

Sabato 10/02 The Holdovers ore 21* (prima visione)

Domenica 11/02 The Holdovers ore 18.15, ore 21 (prima visione)

Lunedì 12/02 The Holdovers ore 21** (prima visione)

* Proiezione con presentazione e commento della critica Maddalena Colombo

** proiezione in lingua originale con sottotitoli in italiano