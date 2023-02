Supereroi, commedie amare e film italiani: la ricca offerta delle sale lecchesi

Come sempre, i cinema lecchesi offrono una sessantina di titoli da giovedì 16 febbraio a mercoledì della prossima settimana. L'offerta è ricca di prime visioni, dagli eroi dell'universo Marvel all'ultimo film di Genovese.

Lecco città

Al Palladium tornano i supereroi della Marvel con Ant-Man and the Wasp: Quantumania per le prime visioni, mentre per la Rassegna del giovedì spazio a una delicata commedia francese.

La trama di Ant-Man and the Wasp: Quantumania

I Super Eroi Scott Lang (Paul Rudd) e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) tornano per continuare le loro avventure come Ant-Man e The Wasp. Insieme ai genitori di Hope, Hank Pym (Michael Douglas) e Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), la famiglia si ritrova a esplorare il Regno Quantico, a interagire con nuove strane creature e a intraprendere un'avventura che li spingerà oltre i limiti di ciò che pensavano fosse possibile.

Il trailer

La programmazione

Giovedì 16/02 La vita è una danza ore 21

Venerdì 17/02 Ant-Man and the Wasp: Quantumania ore 21 (prima visione)

Sabato 18/02 Ant-Man and the Wasp: Quantumania ore 21 (prima visione)

Domenica 19/02 Ant-Man and the Wasp: Quantumania ore 18, ore 21 (prima visione)

Lunedì 20/02 Ant-Man and the Wasp: Quantumania ore 21 (prima visione)

_____________________

Al Nuovo Aquilone arriva l'ultimo lavoro di Paolo Genovese con Toni Servillo, Margherita Buy e Valerio Mastandrea, ?Il primo giorno della mia vita. Per la seconda parte della rassegna del cineforum "La verità dentro la finzione", visto il tutto esaurito della sessione serale, è stata aggiunta una proiezione pomeridiana tutti i martedì alle 16. Martedì 14 febbraio in sala il film Siccità.

La programmazione

Giovedì 16/02 ?Il primo giorno della mia vita ore 21 (prima visione)

Venerdì 17/02 ?Il primo giorno della mia vita ore 21 (prima visione)

Sabato 18/02 ?Il primo giorno della mia vita ore 21 (prima visione)

Domenica 19/02 ?Il primo giorno della mia vita ore 17, ore 21 (prima visione)

Martedì 21/02 Siccità ore 16, ore 21

_____________________

Al Cenacolo Francescano mercoledì prossimo è in programma il film di Pupi Avati Dante, con Sergio Castellitto, Alessandro Sperduti, Enrico Lo Verso, Carlotta Gamba.

Mercoledì 22/02 Dante ore 15, ore 21

_____________________

Nel territorio

ArteSfera Valmadrera

Giovedì 16/02 ?Amsterdam ore 21

Sabato 18/02 ?Me contro te - Missione giungla ore 21 (prima visione)

Domenica 19/02 ?Me contro te - Missione giungla ore 16.30 (prima visione)

_____________________

Auditorium Calolziocorte

Giovedì 16/02 Astolfo ore 21

Venerdì 17/02 Astolfo ore 21

Sabato 18/02 The Plane ore 21 (prima visione)

Lunedì 20/02 The Plane ore 21 (prima visione)

Martedì 21/02 Le buone stelle - Broker ore 21

Mercoledì 22/02 Le buone stelle - Broker ore 15, ore 21

_____________________

Auditorium Casatenovo

Sabato 18/02 Grazie ragazzi ore 21 (prima visione)

Domenica 19/02 Grazie ragazzi ore 21 (prima visione)

_____________________

Cinema Bellano

Venerdì 17/02 Ant-Man and the Wasp: Quantumania ore 21 (prima visione)

Sabato 18/02 Ant-Man and the Wasp: Quantumania ore 21 (prima visione)

Domenica 19/02 Ant-Man and the Wasp: Quantumania ore 17, ore 21 (prima visione)

_____________________

Cineteatro Cardinal Ferrari Galbiate

Giovedì 16/02 Sì chef! La brigade ore 15, ore 21

Venerdì 17/02 La notte del 12 ore 21

Sabato 18/02 The Fabelmans ore 21 (prima visione)

Domenica 19/02 The Fabelmans ore 17, ore 21 (prima visione)

Lunedì 20/02 La notte del 12 ore 21

Martedì 21/02 The Fabelmans ore 15*, ore 21* (prima visione)

Mercoledì 22/02 Gino Soldà - Una vita straordinaria ore 21

* ingresso a 5 euro

_____________________

Cineteatro Manzoni di Merate

Venerdì 17/02 Gli spiriti dell'isola ore 21* (prima visione)

Sabato 18/02 Gli spiriti dell'isola ore 21 (prima visione)

Domenica 19/02 Gli spiriti dell'isola ore 18 (prima visione)

Lunedì 20/02 Il corsetto dell'imperatrice ore 15, ore 21

* lingua originale con sottotitoli

_____________________

Cineteatro De André Mandello

Giovedì 16/02 Chiara ore 21

_____________________

Jolly Olginate

Venerdì 17/02 Gli spiriti dell'isola ore 21 (prima visione)

Sabato 18/02 Gli spiriti dell'isola ore 16.30, ore 21 (prima visione)

Domenica 19/02 Gli spiriti dell'isola ore 16.30, ore 20.30 (prima visione)

Lunedì 20/02 Il piacere è tutto mio ore 15, ore 21

Martedì 21/02 Principessa Mononoke ore 21

_____________________

Sala Sironi di Osnago

Sabato 18/02 ?Il primo giorno della mia vita ore 21* (prima visione)

Domenica 19/02 ?Il primo giorno della mia vita ore 18.15, ore 21 (prima visione)

Martedì 21/02 Il cigno nero ore 21**

Mercoledì 22/02 Un bel mattino ore 21* (prima visione)

* proiezione con presentazione e commento della critica Maddalena Colombo

** Con la partecipazione e il commento della dottoressa Dora Aliprandi - psicologa e psicoterapeuta dell'Associazione Bulimia Anoressia. Ingresso libero