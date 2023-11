Sabato 25 e domenica 26 novembre a Campsirago Residenza un weekend per i piccoli dedicato alla storia di Cipì di Mario Lodi! In scena lo spettacolo Cipì. Il gioco del teatro con Sara Milani e la regia di Anna Fascendini. In abbinamento allo spettacolo ci sarà un laboratorio artistico e teatrale a cura di Sara Milani, Rossana Maggi e Claudia Saracchi, differenziato per fasce d’età.

Cipì, il gioco del teatro è uno spettacolo di teatro partecipativo in cui i bambini diventano protagonisti dell’evento performativo. A partire dalla storia di Cipì, il piccolo passero avventuroso che vuole crescere e scoprire il mondo, i bambini partecipano a una messa in scena collettiva, attraverso “il gioco del teatro” come lo praticava Mario Lodi stesso insieme ai suoi alunni.

Sara Milani racconta la storia attraverso la parola e il linguaggio del teatro di figura e lavora su un gioco di conduzione teatrale per dare vita con i bambini a tre momenti della storia: i bambini-spettatori partecipano alla nascita di Cipì, facendo loro stessi schiudere le uova e costruendo insieme un grande puppet di Cipì. E così la storia prenderà forma dai bambini stessi, raccontando della grande avventura della scoperta del mondo. Uno spettacolo partecipativo per ricordarci che “il mondo si trasformava con la fantasia”.

Lo spettacolo è consigliato per bambini e bambine dai 3 anni.

Spettacolo: 8€ / 6€*

Laboratorio più spettacolo nella stessa giornata: 15€ / 12€*

*Biglietti ridotti per i residenti di Colle Brianza.

Omaggi: bambini sotto 1 anno e accompagnatori persone con disabilità.