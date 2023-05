Torna Brianza Classica, concerto a Civate

Dopo il successo dei concerti dedicati al Manzoni, Brianza Classica - la rassegna dell’Associazione Early Music Italia diretta dal Maestro Giorgio Matteoli, giunta alla sua XX edizione - torna con un novo appuntamento. Venerdì 12 maggio, nel Salone dell’Oratorio Chiesa dei Santi Vito e Modesto a Civate, l’Ensemble Variabile si esibirà nel concerto Chamber Opera. Le note del clarinetto di Claudio Mansutti e del pianoforte di Federica Repini accompagneranno l’incredibile voce del soprano Annamaria Dell’Oste.

Un programma con una formazione inconsueta ma di grande impatto. Raramente, infatti, si può ascoltare l’abbinamento tra soprano, clarinetto e pianoforte. Il concerto inizierà con il repertorio tedesco e in particolare con Louis Spohr che compose alcune liriche mettendo molto in luce, oltre al soprano, anche il clarinetto che spesso ha passi virtuosistici richiamando l’affezione per questo strumento che portò il compositore a scrivere ben quattro concerti per clarinetto e orchestra di grande difficoltà.

Seguirà una tra le ultime composizioni della breva vita di Franz Schubert, una gemma musicale con un tema iniziale bellissimo che passa da strumento a strumento per trasformarsi in un allegro in cui i protagonisti si rincorrono “amorevolmente” per un finale pirotecnico. La seconda parte del concerto sarà dedicata alla musica italiana con delle rare pagine cameristiche di Gaetano Donizetti per voce e pianoforte a cui seguirà una suite scritta appositamente per questo ensemble, in cui arie celebri del bel canto vengono intercalate da temi operistici affidati agli strumenti in un susseguirsi di grandi virtuosismi vocali.

Prima del concerto, il preludio giovanile con la giovanissima violinista Elisa Galimi, accompagnata al pianoforte da Roberto Gambaro. L’Ensemble Variabile nasce da un’idea di Claudio Mansutti con l’intento di unire un gruppo di musicisti della Regione Alpe Adria al fine di eseguire repertori cameristici che prevedano diverse formazioni. I musicisti che ne fanno parte sono artisti vincitori di concorsi che si dedicano allo studio della musica cameristica in maniera approfondita e non occasionale. L’Ensemble Variabile oltre che in Italia ha recentemente suonato in Francia, Spagna, Austria, Germania, Cechia, Belgio, Norvegia. L’ingresso è gratuito, è gradita offerta.

Per prenotare: telefonare o scrivere al numero 335.5461501 a partire dal lunedì prima del concerto, dalle 8 alle 20. Brianza classica tornerà poi domenica 28 maggio con la tappa di Ornago. Oltre al sito, ai social e alle newsletter, per restare sempre aggiornati sui concerti lo scorso anno è nata Classic Appeal l’App di Brianza Classica, in cui si possono trovare informazioni sui concerti e sui musicisti, approfondimenti, foto e video. Agli spettacoli viene garantita la massima accessibilità, anche sotto il profilo economico, al fine di promuovere la diffusione e la conoscenza del repertorio musicale classico, ciò è reso possibile grazie al sostegno dei Comuni, delle Istituzioni e degli sponsor.