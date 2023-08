Colico: gli eventi fino a venerdì 25 agosto

Una settimana ricca di eventi quella che andrà in scena a Colico.

Lunedì spazio al cineforum all'aperto con Emma, al PalaLegnone alle ore 21. Stesso luogo e orario per Qua la zampa 2 mercoledì 23 agosto. Organizza l'assessorato alla Cultura con la Pro loco.

Mercoledì e giovedì 23 e 24 agosto "aperenglish", appuntamento per poter mettere in pratica la conversazione in lingua inglese. L'incontro sarà alle ore 18.30 presso Nausika a Colico e si ripeterà ogni mercoledì e giovedì fino al 30 agosto.

È richiesto un livello minimo di lingua B1 in inglese e tanta voglia di mettersi alla prova e di conversare ed ascoltare.

La partecipazione sarà gratuita (con richiesta di consumazione minima) con iscrizione obbligatoria ai singoli eventi. Numero massimo di partecipanti per evento: 15 persone. Per maggiori informazioni: tel. 0341 940078, mail: biblioteca@comune.colico.lc.it

Il 24 agosto il ballo liscio avrà inizio alle 21 (con gli Alta Quota), mentre alle 20 i più piccoli potranno scatenarsi con la baby dance.

Venerdì 25 agosto il vino sarà protagonista al Forte Montecchio Nord con una degustazione di vini locali. Degustazione + visita guidata = 25 euro. Prenotazione obbligatoria: info@eventiforte@gmail.com, 3341369116, 3347668364.