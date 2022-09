L'autunno è ormai alle porte e la Pro loco di Colico, con la collaborazione dei ristoratori locali e il patrocinio dell'Amministrazione comunale, è pronta a dare il via alla stagione autunnale proponendo la rassegna enogastronomica "Colico AutunnoLago" giunta alla quarta edizione e arricchita da numerosi nuovi eventi.

La rassegna promuove sei imperdibili weekend all'insegna del gusto e della cultura. Durante i fine settimana 23-24-25/09, 30/09-01-02/10, 07-08-09/10, 14-15-16/10, 21-22-23/10 e 28-29-30/10, nei ristoranti di Colico aderenti all'iniziativa sarà possibile assaporare menù degustazione ideati ad hoc per la rassegna, a base di prodotti tipici della stagione autunnale e del territorio. I ristoranti aderenti all'iniziativa sono Dai Goggia, El Logasc, Il Faro, Il Vapore c/o Hotel Risi, Made Colico e Per Bacco.

In concomitanza dei weekend rivolti alla rassegna enogastronomica, verranno proposti eventi dedicati a cultura, arte, storia, sport e divertimento.

Il programma

Dal 24/09 al 02/10 Mostra di Paola Bonotto "Amuleti e Talismani", presso Ciclofficina Parco Cariboni;

25/09 "Giro dei Montecchi", camminata non competitiva sui Montecchi di Colico;

02/10 "Giornata del Go Kart", divertimento sulla pista di kart e pitbike indoor-outdoor più grande d'Europa;

16/10 "Rievocazione Storica" presso il Forte di Fuentes;

23/10 "I falconieri di sua maestà", dimostrazione di falconeria presso Forte di Fuentes;

29/10 "Camminata in rosa", seconda edizione della camminata non competitiva;

30/10 Raduno Auto d'epoca e non...

Un premio agli studenti meritevoli

Sul sito visitcolico.it si possono seguire tutti gli aggiornamenti sulla rassegna enogastronomica e i prossimi eventi.

Per la Pro loco di Colico e l'Amministrazione, "Colico AutunnoLago" non significa solo enogastronomia, infatti la rassegna è l'occasione per premiare gli studenti meritevoli di Colico attraverso l'erogazione di borse di studio, direttamente finanziate dall'iniziativa.

La buona riuscita della terza edizione della rassegna enogastronomica e, in particolar modo l'erogazione delle borse di studio, sono state permesse anche da Enoteca Bianchi Bazzi, Numax e ForHotel.