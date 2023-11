Colico è finalmente pronto a immergersi nell'atmosfera natalizia. Sono due gli appuntamenti speciali che daranno il via al ricco calendario di eventi natalizi e che continueranno per tutta la durata delle feste. Entrambi saranno accompagnati, nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 novembre, da giochi in legno, quelli di una volta che riporteranno nel passato, in Piazza Garibaldi dalle ore 10.

Presenti anche gli attesissimi mercatini di Natale con numerose idee regalo, prodotti enogastronomici locali e artigianali, e tanto altro. I mercatini saranno aperti dalle 10 alle 19 nelle seguenti date: 25-26 novembre; 2-3-8-9-10-16-17-23-24-26-30-31 dicembre; 1-6-7 gennaio.

Pattinare con vista Lago di Como

Alle ore 15 di sabato inaugurazione della pista di pattinaggio su ghiaccio in Piazza Garibaldi. La bellissima posizione della piazza permetterà di pattinare con una suggestiva vista sul Lago di Como.

La pista di pattinaggio sarà aperta tutti i giorni fino al 7 gennaio 2024. "Grazie all'enorme successo avuto lo scorso anno - spiega Tullio Cristini, presidente della Pro loco Colico - siamo felici di riproporre l'iniziativa che ha fatto divertire bambini e adulti".

Per rimanere aggiornati sul calendario eventi:

@VisitColico (Facebook e Instagram)

È possibile iscriversi alla newsletter sul sito per scoprire tutte le novità.