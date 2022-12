Concerto di Natale a Mandello

Per il condividere gli auguri di Natale con la popolazione, l'assessorato alla Cultura di Mandello del Lario propone quest'anno il Concerto di Natale del Coro Gospel Sol Quair.

Un'occasione importante: durante il concerto l'Amministrazione comunale consegnerà infatti le Civiche Benemerenze assegnate negli anni 2020, 2021 (causa Covid la cerimonia in questi anni non era stata effettuata) e 2022, oltre alle borse di studio a studenti e studentesse più meritovoli delle scuole secondarie superiori.

Il nome Sol Quair è un po' curioso: è la traslitterazione dell'inglese Soul Choir, che significa "coro dell'anima". Il coro è stato fondato nel 1995 a Mandello a opera della cantante americana Marilyn Turner, che lo ha diretto per quattro anni. Dal settembre 1999 il coro è affidato al maestro Giuseppe Caccialanza, con conseguente spostamento della sede a Lecco.

La storia dei Sol Quair

I Sol Quair hanno preso parte a diverse rassegne canore tra cui il Festival Internazionale dei Cori in Alta Val Pusteria (giugno 2000 e giugno 2003), la rassegna "Canti d'Avvento" a Praga (dicembre 2002) e il Festival Internazionale di Canto Corale (Parigi 2004), ottenendo un consenso inatteso da parte di cori nazionali e internazionali. Il coro ha partecipato alla rassegna corale "Cercando l’amicizia" nel 2005 a Olbia, ha tenuto concerti per la festa della Polizia e presso la "Sala del Tricolore" a Reggio Emilia in occasione della commemorazione dell'11 settembre con l'attrice Paola Gasmann. Nel 2008 e nel 2009 ha inoltre tenuto una serie di concerti a Barcellona e a l'Aquila.

Il 2013 è stato un anno pieno di soddisfazioni: a gennaio i Sol Quair hanno tenuto un concerto benefico a favore dell’ospedale di Afagnan in Togo, con grandi ospiti. Successivamente il coro ha avuto l'onore di esibirsi al Pantheon a Roma, città che ha visto i Sol Quair tornare a giugno 2016 e giugno 2017 alla Basilica di Sant'Eustachio. Nel 2013 ha inoltre collaborato con il Corpo Musicale Santa Cecilia di Valmadrera in un progetto ispirato al famoso musical Jesus Christ Superstar e intitolato "La rivoluzione dell'amore"; lo spettacolo ha ottenuto un notevole successo ed è stato replicato varie volte.

Il periodo natalizio porta sempre tanta gioia e tanta musica: in occasione delle feste di Natale e di Capodanno i Sol Quair si esibiscono tutti gli anni in numerosi concerti. Nel 2017 la stagione concertistica natalizia si è conclusa con un suggestivo concerto sulla neve a Samedan in Svizzera. Nel 2019 i Sol Quair hanno partecipato all'evento solidale Choirs for peace a Genova e sono tornati in Sardegna, dove si sono esibiti a Quartu Sant'Elena e Cagliari.

Il coro ha inoltre inciso tre CD: Sol Quair nel 2001, Hold on nel novembre 2003 e 20 years on Stage, una raccolta di 14 brani live in occasione del ventennale della nascita del coro nel 2017.

Attualmente il coro tiene una cinquantina di concerti all'anno, principalmente a Lecco e nelle province limitrofe, ma anche in altre bellissime città italiane e occasionalmente all'estero. Ogni esibizione è unica: grazie al ricco repertorio e alla verve del maestro Caccialanza i Sol Quair rendono ogni concerto speciale, che si tratti di una serata di festa, di raccoglimento o di un evento.

Il concerto si terrà presso il Teatro De Andrè venerdì 23 dicembre 2022 con inizio alle ore 21.