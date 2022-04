Prezzo non disponibile

All'interno del Festival della Letteratura 2022 di Mandello è previsto un corso di formazione per genitori, insegnanti scuola dell'infanzia, insegnanti della scuola primaria.

Tema del corso è "Famiglia e scuola si confrontano: come accompagnare il bambino nella conquista della parola scritta". Relatrice del corso sarà Adriana Lafranconi, insegnante, poi dirigente scolastica, ora collaboratrice con l'Università agli Studi di Bergamo nel corso di Laurea di Scienze della Formazione Primaria e autrice di libri fra i quali

Apprendere a leggere e a scrivere, come e perché (Ed. Studium Roma, 2020), Scuola in laboratorio (Ed. La Scuola Brescia, 2010).

Il corso vuole essere di aiuto ai genitori che stanno accompagnando i figli alla scoperta della parola scritta e offre la possibilità di un confronto su tale apprendimento con il mondo della scuola grazie alla presenza di insegnanti sia della scuola dell'infanzia sia della scuola primaria.

Il corso sarà online e si terrà nei giorni 5, 16, 26 maggio 2022 dalle ore 20.30 alle ore 22.30.

Per iscriversi utilizzare il seguente link.

"Ci si augura che questa iniziativa promossa dall'Amministrazione comunale, consapevole che il leggere sia molto importante per la crescita del cittadino, sia gradita a genitori e insegnanti" è il commento dell'assessore a Cultura e Istruzione Doriana Pachera.