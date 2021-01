Corso di storia dell'arte "L'Ottocento italiano"

Visit Different insieme a Simona Bartolena propone una serie di lezioni online che esploreranno alcune delle correnti, dei capolavori e degli autori di maggior rilievo che hanno caratterizzato l'arte del XIX secolo italiano.

L'iniziativa è in collaborazione con il Simul, Sistema Museale Urbano Lecchese e Lap, Libera Accademia di Pittura Vittorio Viviani. Il corso, che si potrà seguire sulla piattaforma Zoom, si compone di otto incontri. L'itinerario partirà dalla generazione Romantica per arrivare fino alle soglie del Novecento, passando per movimenti rivoluzionari, quali la Macchia e la Scapigliatura, e artisti di fama internazionali, come Boldini e Zandomeneghi. Non mancheranno le scoperte sorprendenti, con

personaggi meno noti ma fondamentali, come il Piccio e Federico Faruffini. Un occhio di riguardo sarà quindi rivolto alla situazione storica, fondamentale anche per l'evoluzione artistica.

Il programma del corso

Il programma si aprirà giovedì 11 febbraio 2021, alle ore 18.30, con “Hayez e la generazione romantica” e proseguirà giovedì 25 febbraio con “La nascita dei nuovi linguaggi del vero: dalla Scuola di Posillipo alla Macchia”; giovedì 4 marzo con “Pittori-soldati: il Risorgimento nell'arte”; giovedì 18 marzo con “La Scapigliatura: una generazione ribelle”; giovedì 25 marzo con “Gli italiani a Parigi: de Nittis, Zandomeneghi, Boldini e gli altri”; giovedì 8 aprile con “Nuove tendenze nell’Italia post-unitaria”; giovedì 22 aprile con “Il verismo sociale” e si chiuderà giovedì 6 maggio con “Tra realtà e simbolo: il Divisionismo e il passaggio al nuovo secolo”.

Per informazioni e prenotazioni:

segreteria@vidicultural.com

www.vidicultural.com