Dal 21/03/2024 al 08/04/2024

'Il Viaggio dell'eroe': un corso online per approfondire l’argomento. Per quattro lunedì, questa primavera, il giornalista Stefano Bolotta terrà un corso online sull'interessante argomento, al quale non mancherà una consistente parte di laboratorio.

Il tema sarà la struttura utilizzata da tutti gli sceneggiatori di Hollywood e dagli scrittori per costruire una buona storia, il Viaggio dell'eroe che affonda le proprie radici nel Mito classico. In 12 tappe saranno illustrati i passaggi fondamentali con cui costruire una storia. Nel corso verranno inoltre approfonditi gli archetipi e i personaggi ricorrenti.

Il manuale di riferimento è l'omonimo Il viaggio dell'eroe di Christopher Vogler, che ha ripreso e migliorato L'eroe dai mille volti di Joseph Campbell.

Il corso si svolgerà lunedì 8 aprile, 2 aprile, 6 maggio, 20 maggio dalle 20.30 alle 22.30 e fa parte dei cicli di Creatività scrittoriale inseriti in calendario. L'iscrizione costa 70 euro. Può partecipare anche chi ha già acquistato accessi ai laboratori gennaio/maggio 2024 e utilizzarli allo stesso modo delle serate in presenza.

Per informazioni e iscrizioni

stefano.bolotta@gmail.com

Te. 3398255546