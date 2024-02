Tutti pazzi per i sotterranei di Lecco: un'altra visita esaurita in poche ore

Ok, i posti a disposizione non sono molti. Ma le visite già organizzate sì, e ognuna con un esito non certo scontato: tutto esaurito. Stiamo parlando della discesa alla scoperta dei resti e dei sotterranei del castello di Lecco. Ieri mattina avevamo dato notizia di un nuovo viaggio organizzato nelle "viscere della città" grazie all'impegno dalla delegazione Fai di Lecco in collaborazione con il Comune e con la guida di Luigi Rosci, Verena Argiolas e altri volontari. Detto fatto, in poche ore le prenotazioni sono andate esaurite come nelle puntate precedenti, a dimostrazione del fatto che anche storia, cultura e monumenti possono essere sinonimo di partecipazione e successo.

"Buonasera, vi chiederemmo di far sapere ai vostri lettori che i posti per la visita ai resti del castello di Lecco e sotterranei a cura della delegazione del Fai per il giorno sabato 24 sono esauriti. Grazie, cordiali saluti. La delegazione Fai Lecco" è la mail ricevuta ieri sera in redazione. Per il prossimo sabato sono previsti due gruppi di visitatori di 26 persone ciascuno. L’appuntamento, per i fortunati che sono riusciti a iscriversi, è nel cortile della biblioteca civica di via Bovara, alle ore 10 per il primo gruppo, alle 10.30 per il secondo gruppo. La visita durerà circa 90 minuti. Appena possibile il Fai organizzerà dunque nuove visite guidate.

La storia e il percorso

L'intero centro di Lecco conserva e, in molti casi, nasconde i resti del castello in riva al lago, costruito, nella prima metà del Trecento, da Azzone Visconti e potenziato poi, anche con postazioni cannoniere, dagli Sforza tra la fine del Quattrocento e il secolo successivo. Al tempo de "I promessi sposi" (1628-1630) il castello era sotto il dominio spagnolo: è citato nella prima pagina del romanzo.

Il percorso della visita conduce a luoghi sotterranei: la galleria sotto le mura nelle pertinenze della biblioteca Civica di via Bovara e la base del campanile di San Nicolò, che era una postazione cannoniera. Si sale anche alla sommità della Torre Viscontea. Questi luoghi non sono normalmente accessibili.