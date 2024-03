‘De Stella Nova’. Dall'astrofotografia all'astrofisica con Davide Trezzi

Prezzo non disponibile

L’astrofisica e l’astrofotografia vanno in scena a Lecco venerdì 22 marzo, alle ore 20.45.

Il 9 ottobre del 1604 venne osservata l’ultima supernova nella nostra galassia. Una “Stella Nova” apparve nella costellazione dell’Ofiuco e fu visibile ad occhio nudo per diciotto mesi. Oggi, gli astrofotografi di tutto il mondo riprendono con le loro fotocamere i resti di quelle grandi esplosioni. "In questa conferenza - si legge in una nota ufficiale di Associazione Culturale Radice - andremo a vedere cosa possiamo imparare dalle supernovae attraverso le immagini amatoriali riprese al telescopio dal balcone di casa."

Dottore di Ricerca in Fisica, Astrofisica e Fisica Applicata presso l’Università di Milano, Davide Trezzi è astrofilo e astrofotografo dal 1997. Assegnista di ricerca presso il CERN di Ginevra, i Laboratori Nazionali del Gran Sasso ed il Politecnico di Milano, si è occupato di fusione nucleare in ambito astrofisico (BBN e Nucleosintesi Stellare). Ha pubblicato numerosi articoli su riviste nazionali ed internazionali, fra cui Nature. Dal 2012 è curatore del sito www.astrotrezzi.it e dal 2022 del sito www.larioceleste.it. Nel 2017 ha pubblicato un libro, oggi alla sua quinta edizione (ASTROBook). Divulgatore scientifico dal 1998, Davide Trezzi ha in attivo più di cento conferenze e corsi tenuti presso scuole, enti ed associazioni.

L’incontro è organizzato dall’Associazione Culturale Radice di Lecco, fondata il 7 marzo 2019 da ex studenti e insegnanti, al fine di favorire e la relazione col territorio e le sue Istituzioni culturali, promuovendo l’apprendimento permanente degli adulti (LongLife Learning).

La sede dell’evento è l’Aula Magna del Liceo Grassi di Lecco, in Largo Montenero, 3.

L’ingresso è libero per tutti gli studenti delle scuole superiori. Per gli adulti, è possibile l’ingresso singolo o l’iscrizione all’Associazione, anche in serata.

Per maggiori informazioni, inviare una mail a: associazioneradice@gmail.com