Torna a Bevera di Sirtori il tour delle serate "A tu per tu con i grandi dello sport" proposto da Df Sport Specialist: nuovo appuntamento con l'alpinismo di Peter Moser, che ama definirsi "montanaro, alpinista e guida alpina".

Atleta poliedrico, Peter Moser ha iniziato ad arrampicare a 12 anni sulle Torri del Vajolet: un inizio che ha dato il via a una serie di ascensioni, con ripetizioni di itinerari sportivi anche superiori all'8c, salite alle grandi Nord, centinaia di vie in Dolomiti e in tutta la catena delle Alpi, numerose prime aperture sia su roccia che su ghiaccio e grandi tour in velocità attraverso le montagne.

Figlio di agricoltori, Moser è cresciuto in un maso in Valsugana e a soli 20 anni è diventato guida alpina. È l'autore del concatenamento, in un solo giorno, il 10 agosto 2021, di sei delle principali cime delle Pale di San Martino. Una traversata solitaria, lungo le vie storiche dei primi salitori, che ha ispirato il film Pionieri che verrà proiettato durante la serata.

Ci sarà spazio anche per il film Aurai: a febbraio 2020 Peter Moser ha unito oltre 200 cime sopra i 2.000 metri della catena del Lagorai?Cima d'Asta, con salite in stile alpino e percorsi scialpinistici anche inediti. Un vero e proprio "viaggio esplorativo" dentro la natura e dentro sé stessi.

Due film che daranno l'opportunità al pubblico della serata di immergersi nel modo di affrontare e vivere la montagna di Peter Moser.

La serata è organizzata in collaborazione con Aku, con cui Peter Moser collabora dal 2019 come tester e consulente nello sviluppo delle calzature da alpinismo.

Per partecipare è gradita la prenotazione su www.df-sportspecialist.it.

(Foto Peter Moser - Credits Alessandro Beltrame_AKU )