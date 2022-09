Dibattito con i candidati lecchesi

Per martedi’ 20 settembre, la sezione della Gioventù Federalista Europea di Lecco ha organizzato un dibattito pre-elettorale con i candidati del territorio delle 5 coalizioni. L’evento prenderà il via alle 20h30 e si svolgerà presso la Sala Ticozzi di Via Ongania 4 (Lecco).

I candidati presenti saranno:

• Paolo Arrigoni (candidato plurinominale Senato - CDX)

• Laura Bartesaghi (candidata uninominale Camera - CSX)

• Giovanni Galimberti (candidato uninominale Camera - M5S)

• Stefano Motta (candidato uninominale Camera - IV/A)

• Luigi Panzeri (candidato plurinominale Senato - UP)

L’incontro sarà introdotto e moderato dalla Segretaria della Sezione GFE Lecco Debora Striani, e dal Presidente Francesco Castelli.

Ad oggi, questo ci risulta essere purtroppo l’unico confronto pre-elettorale sul nostro territorio che vedrà coinvolte tutte le coalizioni. Come associazione politica non partitica, la GFE promuove da anni il dibattito democratico fra gli schieramenti, in particolare sui temi del progresso dell’integrazione Europea e sovranazionale. Anche il 20 settembre cercheremo di portare il dibattito sui temi che ci sono cari (il futuro dell’Unione Europea e dell’Italia, le politiche per i giovani, la sostenibilità ambientale) senza pero’ dimenticare altre tematiche di attualità - come il conflitto in Ucraina, la crisi energetica, il ritorno dell’inflazione.

Il dibattito sarà quindi imparziale -in quanto la GFE rivendica con particolare orgoglio la propria indipendenza e autonomia da qualsiasi partito o formazione - ma non neutro, in quanto la nostra associazione ha una propria agenda, come ribadito anche di recente negli esiti del Seminario di Ventotene 2022 appena conclusosi: https://giovanifederalisti.eu/2022/09/06/le-richieste-dei-giovani-federalisti-ripartono-da-ventotene/

Di seguito l’agenda dell’incontro: