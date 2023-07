Domino Acoustic in concerto a Varenna

Nono appuntamento di Lake Como Varenna Festival (IV edizione): a Varenna, in piazza San Giorgio e in caso di maltempo nella sala polifunzionale di via Roma, di scena il Domino Acoustic. Data e orario d'inizio: 2 agosto alle 21.15. L'ingresso è libero.

Domino Acoustic è una band composta da Fabio Bernardini, voce e chitarra; Pier Panzeri, chitarra solista e cori; Pietro Stefanoni, percussioni. Il terzetto ripropone il repertorio internazionale di musica leggera degli anni '60, '70, '80 e oltre rivisitati in chiave acustica (Wonder, Prince, Coldplay, Beatles, George Michael, Queen, Creedence Clearwater Revival, Bob Marley, Joe Cocker, Cat Stevens, Paul Simon, ecc.)

Fabio Bernardini: chi è

Fabio Bernardini inizia a cantare e accompagnarsi con la chitarra a soli 11 anni. Quindicenne partecipa a "Una voce per San Remo" (edizione 1992) arrivando in semifinale. Nel corso degli anni entra a far parte di diverse formazioni come voce solista e chitarrista ritmico sviluppando una versatilità vocale che gli permette di trovarsi a proprio agio sia su un repertorio anglo-americano che italiano. Nel 2007 collabora per alcune serate con il Maestro Dino Siani cantando accompagnato dal piano del famoso musicista. Nel 2012 partecipa alle selezioni di X Factor sfiorando per un pelo l'ingresso alla trasmissione serale. Attualmente suona in locali e per manifestazioni pubbliche o private accompagnato dalla sua inseparabile chitarra.

Pier Panzeri: chi è

Pier Panzeri suona la chitarra da più di vent'anni e svolge la professione di musicista dai primi anni duemila. Sì è interessato da sempre a vari generi musicali suonando in contesti differenti come quelli televisivi (Mediaset- Colorado Cafè), live (con molte formazioni) e studio. È chitarrista della band progressive Biglietto per l'Inferno. Si dedica con passione alla composizione e all'arrangiamento (ricordiamo in particolare il progetto musical umoristico Le stupide Creature). Svolge un'’intensa attività didattica.