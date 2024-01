Venerdì 19 gennaio 2024 alle ore 21 al Teatro De Andrè di Mandello del Lario torna la stagione teatrale "Mandello... dal vivo!" organizzata dall'assessorato alla Cultura.

Il titolo della divertente commedia in due atti di Wendy MacLeod è Donne in pericolo, interpretata da Vittoria Belvedere, Benedicta Boccoli, Gabriella Germani, Francesco Scimemi, Betrice Coppolino e Claudio Cammisi, per la regia di Enrico Maria Lamanna.

Quando una donna di mezza età reduce da un divorzio difficile si fidanza e ritrova la passione, è sempre una gran bella notizia! L'arrivo di un uomo rende tutte felici, anche solo per spirito di solidarietà femminile, ma diciamoci la verità, va anche a compromettere certe abitudini: c'è meno tempo a disposizione, ci si isola un po' e questo può scatenare qualche forma di invidia o, peggio ancora, di gelosia.

È proprio quello che succede in Donne in Pericolo, una commedia frizzante e irresistibilmente divertente, in cui Mary e Jo sono determinate a recuperare la loro amica, caduta nelle grinfie di un nuovo amore che la sta pericolosamente allontanando da loro.

Tra inquietanti serial killer, strambi poliziotti e ragazzi un po' troppo spregiudicati, si snoda una vera e propria avventura fatta di tranelli, sospetti, frecciatine e colpi bassi in cui la determinazione delle donne e la loro capacità di fare squadra, la fa da padrona. Il messaggio agli uomini è molto chiaro: prima ancora di sedurre la donna che vi piace, conviene conquistare le sue amiche!