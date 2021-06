Street Food Europeo di Colico

Tutti sul lungolago per gustarsi un weekend all'insegna dello Street food. Da venerdì 25 a fino domenica 27 giugno Colico tornerà a ospitare "Sapori d'Europa", fortunata e attesissima rassegna gastronomica che propone la migliore tradizione italiana ed europea (con graditi ospiti sudamericani), organizzata dalla Pro loco di Colico in collaborazione con Confesercenti Bergamo e con il patrocinio del Comune di Colico.

Il primo evento post-Covid e di ripartenza del settore fieristico su area pubblica sarà un weekend tutto da gustare, con il "cibo da strada" assoluto protagonista: dalla paella spagnola alle crepes e ai dolci olandesi, dalle specialità messicane alla gastronomia greca, fino alla cucina tedesca con wurstel, stinco e birra, senza dimenticare le prelibate carni argentine.

Anche l'enogastronomia italiana sarà rappresentata con una ricca selezione di specialità provenienti da molte regioni italiane: arrosticini abruzzesi, norcineria umbra, focacce liguri, panzerotti pugliesi, brezen farciti del Sudtirolo, specialità siciliane. Attenzione particolare sarà riservata ai prodotti tipici e a km 0, con alcuni stand di produttori locali già molto apprezzati nelle scorse edizioni.

Sarà possibile degustare i prodotti direttamente sul posto nelle aree attrezzate con tavolini e piccole strutture - nel pieno rispetto delle disposizioni sul distanziamento fisico indicate dalle autorità - per consumare un assaggio in compagnia, godendo di una vista mozzafiato.

Zambelli: «Segnale di ripresa»

Così commenta Giulio Zambelli, presidente Promozioni Confesercenti Bergamo: «Lo Street food a Colico è per noi il primo vero segnale di ripresa del settore fieristico. Ringraziamo l'amministrazione comunale e la Pro Loco per la collaborazione alla realizzazione dell'evento che si svolgerà nel pieno rispetto delle linee guida sul distanziamento fisico. I partecipanti potranno vivere l’'esperienza dello street food in piena sicurezza - continua Zambelli - Abbiamo infatti predisposto un'adeguata cartellonistica che indicherà i comportamenti corretti da adottare, sarà rispettato il distanziamento tra i tavoli, ogni espositore indosserà obbligatoriamente la mascherina e sarà dotato di dispenser touchless con gel disinfettante per l’igienizzazione delle mani. La collaborazione consapevole e responsabile di ogni partecipante, attraverso il rispetto delle norme di salute pubblica, sarà altrettanto fondamentale per garantire a tutti un week end di festa in sicurezza. Finalmente lo splendido lungolago ritorna ad essere lo scenario ideale per gustare tante specialità e godersi una vera festa all'aperto, in compagnia e in pieno relax. Anche quest'anno non mancheranno le novità, tutte da assaggiare. Non resta che augurare buon appetito a tutti».

Cristini: «Festa per tutti»

Tullio Cristini, presidente della Pro Loco di Colico: «Si tratta di un evento molto importante per il nostro bellissimo territorio già apprezzato per le sue bellezze paesaggistiche e storiche: incastonato tra il lago e la montagna Colico offre infatti al visitatore esperienze e luoghi indimenticabili come il Forte Montecchio Nord, il Forte di Fuentes, la Torre di Fontanedo e l'Abbazia di Piona. A Colico avete la possibilità di fare nordic walking, trekking, passeggiate e raggiungere luoghi da cui la vista sul lago è imperdibile come il Monte Legnone, il Rifugio Scoggione, l'Anello dei Molini e l'Anello di Fontanedo. Grazie ai venti del lago anche gli sport acquatici sono molto praticati, da Kitesurf, Windsurf, Stand Up Paddle, vela e gite in canoa. Ma non solo, potete praticare tennis, calcio, paddle, beach volley e scoprire il territorio con una gita a cavallo. Tutto questo e molto altro lo potete trovare su www.visitcolico.it. Sarà perciò una grande festa per tutti, in completa sicurezza, con un'ampia offerta gastronomica e prodotti di qualità da gustare nella bellissima e suggestiva location del lungolago.