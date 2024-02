Duathlon Sprint MTB Mandello: run+bike+run organizzato dalla Polisportiva Mandello.

Appuntamento domenica 10 marzo 2024 a Mandello del Lario, in via Pra' Magno, 10.

La gara:

La prima frazione Run prevedera? un giro unico di 5 km;

La frazione MTB sara? di 15 km;

La seconda frazione Run infine prevedera? un giro unico di 2.5 km;

Tempo limite prima frazione Run + frazione MTB 2h30’.

Per la manifestazione vige il regolamento federale FITRI.

Il programma del Duathlon di Mandello

Ore 8:00 – 10:00 | distribuzione pettorali

Ore 9:30 – 10:30 apertura | chiusura zona cambio

Ore 11:00 | partenza batteria femminile

Ore 11:05 | partenza batteria maschile

Alla chiusura delle iscrizioni l’organizzazione si riserva di valutare la partenza unica femminile/maschile

Partecipazione al Duathlon di Mandello

Atleti italiani e stranieri tesserati per le rispettive federazioni di Triathlon in possesso di certificato idoneità agonistica per il Triathlon Categorie: Junior, Senior, Master.

Le iscrizioni sono a cura di OTC www.endu.net, scadenza fissata per il 9 marzo 2023.

Quota iscrizione:

€15 Junior

€25 Under 23/S1

€45 Senior / Master

Tutte le info sul Sito Pol. Mandello | www.polisportivamandello.it

FACEBOOK | INSTAGRAM @triatlhon.pol.mandello