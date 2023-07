Villa Monastero si anima con una serata di musica, danza e teatro. Domenica 23 luglio la perla di Varenna apre le sue porte a turisti e visitatori con lo spettacolo itinerante "Due passi al chiaro di luna". Ideato e diretto da Sara Battisti, con la Scuola di Musical Original People di Bergamo, lo spettacolo valorizzerà il Giardino botanico nei suoi angoli più belli attraverso performance artistiche.

"Desideriamo fortemente proseguire con la valorizzazione non solo estetica, ma anche e soprattutto culturale, con proposte che possano far vivere esperienze coinvolgenti e immersive nel Giardino botanico e nella Villa - commentano la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e la consigliere provinciale delegata a Cultura e Beni culturali, Turismo, Villa Monastero Fiorenza Albani - Proponiamo questo spettacolo originale e suggestivo, con una serie di esibizioni che si svolgeranno in contemporanea e saranno ripetute più volte nel corso della serata per dare la possibilità ai visitatori di assistere a ognuna di esse. Una volta all'interno del giardino, gli artisti accompagneranno gli spettatori, suddivisi in piccoli gruppi, nelle varie postazioni".

Quattro postazioni per uno spettacolo itinerante

Dalle 17 alle 21 sarà possibile assistere alle esibizioni di danzatori, attori e musicisti in quattro diverse location:

In prossimità del tempietto neoclassico andrà in scena lo spettacolo di danza e violino "La luna e le stelle". Sara Battisti danzerà sulle note del violinista Jacopo Ogliari, trasportando il pubblico in un mondo magico, dove la realtà si unisce alla fantasia. Le bellezze del Giardino botanico verranno esaltate dai suoni e dai movimenti degli artisti, per un'esibizione dalle atmosfere misteriose e oniriche.

A pochi passi dal tempietto, gli artisti della Scuola Musical Original People proporranno lo spettacolo di danza contemporanea e aerea "Le ninfe dei boschi". Sulle musiche della violinista Lindsey Stirling, del pianista Ludovico Einaudi e del compositore Philip Glass, danzatori e teatranti si esibiranno con costumi e trucchi scenografici, sempre ispirati al contesto naturalistico.

Nella zona del loggiato a lago spazio alle note celtiche della Locomotive Band. Gli spettatori vivranno il clima suggestivo creato dalle musiche ispirate alla famosa trilogia fantasy Il Signore degli Anelli di Tolkien.

"Sinfonia delle sfere" è lo spettacolo di teatro-danza che scalderà l'area sopra la darsena. In collaborazione con Arhat Teatro e con la regia di Pierluigi Castelli e Sara Battisti, la rappresentazione vedrà impegnati gli artisti in una coinvolgente performance tratta dalla tragedia "Salomè" di Oscar Wilde. I costumi a tema e le musiche di Mike Oldfield renderanno lo spettacolo ancor più accattivante.

Il costo dell'evento è compreso nel biglietto d'ingresso.

L'iniziativa si inserisce nell'ambito del progetto di riqualificazione e valorizzazione del Giardino botanico, sostenuto grazie al finanziamento Pnrr.