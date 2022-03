Prezzo non disponibile

Una "Domenica al fiume". Appuntamento per i più piccoli il 3 aprile 2022 ad Abbadia Lariana per una mattina alla scoperta della natura nascosta.

Il ritrovo è fissato alle ore 10 al parco giochi di San Bartolomeo, parcheggio in Via per Castello. L'iniziativa è rivolta ai bambini dai 6 ai 12 anni, richiesto equipaggiamento con scarpe da trekking, stivali di gomma e abbigliamento outdoor.

Accompagnati da guide ambientali escursionistiche, i giovani ricercatori esploreranno il torrente Zerbo alla ricerca dei suoi "abitanti". Verranno usate lenti speciali per osservare gli animali e verrà realizzato un creativo diario di campo.

Si tratta della replica di un evento che ha già avuto successo nella sua prima edizione. i posti sono limitati, 16, qui tutte le ultime novità. Per informazioni 3388875454.