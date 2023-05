Sabato 13 maggio tornano “Gli aquiloni di Penelope” in piazza Cermenati

Il costo del laboratorio sarà di 5 euro per bambino/a

Il Segreto di Penelope – Laboratorio di Artigianato Sociale è lieto di invitarvi all’evento “Gli Aquiloni di Penelope”, che si terrà sabato 13 maggio nella nostra sede, in Piazza Cermenati 5, Lecco.

Il laboratorio si terrà su prenotazione consigliata, all’indirizzo mail ilsegretodipenelope@virgilio.it o via Whatsapp al numero 331 223 9890. Verranno proposti quattro laboratori alla mattina (inizio alle ore 10:00-10:40-11:20-12:00) e quattro laboratori nel pomeriggio (inizio alle ore 15:00-15:40-16:20-17:00).

I bambini e le bambine potranno non solo creare un aquilone con le loro mani, ma anche partecipare a grandi voli collettivi, che si terranno alla fine di ogni laboratorio. Il costo del laboratorio sarà di 5 euro per bambino/a.

L’intero ricavato verrà utilizzato per sostenere i progetti sociali del Segreto di Penelope. In caso di maltempo, il laboratorio di costruzione aquiloni si terrà ugualmente, senza l’organizzazione del volo collettivo alla fine di ogni laboratorio.

Edoardo Borghetti è il fondatore dell’Associazione Italiana Aquiloni VolaRhò di Milano, che dal 1994 organizza workshop in tutta Italia per la costruzione di aquiloni, soprattutto rivolto a ragazzi nelle scuole dell’infanzia e nelle primarie, ma anche per uomini e donne di tutte l’età.