Embracing Winter: Yoga & Massaggio

Quanto ne sappiamo del nostro corpo, dello scheletro, della carne e della pelle che lo riveste? Per imparare a conoscere meglio le proprie potenzialità domenica verrà proposto da due professioniste lecchesi un evento di sicuro interesse, "Embracing Winter - Pratica di Vinyasa Yoga e automassaggio".

Un vero e proprio spazio per fermarsi e prendersi cura di sé: Francesca Castelli e Federica Caronna guideranno i partecipanti in una pratica di Vinyasa Yoga e una sessione di automassaggio guidato per creare un momento di benessere in ascolto degli stati del proprio corpo. L'appuntamento - online - è per domenica alle ore 17, durata prevista un'ora e un quarto.

Chi sono

Federica Caronna è un'insegnante Yin e Vinyasa Yoga certificata Yoga Alliance dal 2016. Francesca Castelli è massoterapista, studia e pratica diverse tecniche di massaggio certificate dal 2007.

Come partecipare

La pratica è aperta a tutti, per partecipare è necessario iscriversi mandando una mail a info@yogalifederica.com o un messaggio/Whatsapp al 3488711027. Il costo della pratica è di 14 euro. Pagamenti via bonifico o Paypal.

Contatti social