Everesting 8848 - Alessio Rusconi e Andrea Maggi

Su e già dai Piani Resinelli, con un solo obiettivo: portare a casa "Everesting 8848", ovvero accumulare, in dislivello positivo, l'altezza della montagna più alta del mondo. E' la "mattata" che proveranno a completare Andrea Maggi e Alessio Rusconi, atleti nostrani con la passione della bicicletta che hanno raccolto la sfida di Everesting Italy. Il percorso è quello lungo 7,8 km che si attacca da Ballabio: 610 metri di dislivello per ogni ascesa all'8% di pendenza media; 15 saranno le ripetute che sarà necessario completare per portare a termine l'impresa. Il tentativo è in programma per il prossimo 27 settembre e durerà circa 14 ore.

Gallery