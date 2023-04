Incontro con l'autore: Fabrizio Gatti a Dervio

La Consulta Cultura e la Biblioteca comunale di Dervio, al fine di promuovere il piacere della lettura, organizzano una serie di ''Incontri con l'autore".

Venerdì 28 Aprile 2023, presso la sala consiliare, alle ore 20.30 interverrà lo scrittore e giornalista Fabrizio Gatti (direttore editoriale di Today) per presentare i libri: Nato sul confine, Bilal, Viki che voleva andare a scuola.

L'autore

Fabrizio Gatti dal 1987 ha lavorato come giornalista e inviato presso numerose testate quali "Il Giornale", "Il Corriere della Sera" e "L'Espresso". Dal 2022 è direttore editoriale per gli approfondimenti del quotidiano "Today". È stato autore di molte inchieste sotto copertura e i suoi libri sono stati tradotti in tutto il mondo, anche in apposite versioni rivolte ai ragazzi. Ha vinto parecchi premi internazionali. Nei suoi libri, ripercorrendo in prima persona i viaggi delle vittime di prostituzione, del lavoro nero e dell'immigrazione, denuncia le angherie, i soprusi e le violenze di cui spesso sono oggetto le fasce più deboli della nostra società globalizzata.