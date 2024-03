Un dolce mondo di cioccolato sul lungolago

Dopo l'inaugurazione di ieri pomeriggio, entra nel vivo la 10^ Festa del Cioccolato di Lecco. L'appuntamento è infatti anche per oggi, sabato 16, e per domani, domenica 17 marzo in piazza Cermenati per il dolce evento che celebra i maestri cioccolatieri d’Italia. Una tradizione apprezzata dai golosi di ogni età. La festa, organizzato da Promozioni Confesercenti, è aperta dalle ore 9 alle 19, oggi fino alle 22 in zona lungolago.

Festa del Cioccolato di Lecco, la decima edizione

Da dieci anni la Festa del Cioccolato si è conquistata un posto di rilievo nel panorama delle rassegne annuali di Lecco e anche quest’anno sono attesi in piazza tantissimi appassionati, curiosi e golosi, richiamati dalla qualità dell’evento, dalla professionalità dei pasticceri e dalla possibilità di scoprire ricette e combinazioni sempre nuove e originali.

La manifestazione ospita operatori provenienti da Cuneo, Verona, Pavia, Monza, Parma, Reggio Calabria, Pistoia e Bergamo. Gli stand della Festa proporranno un vastissimo assortimento di prodotti freschi e artigianali, praline, tartufi, le tradizionali “stecche”, cioccolata calda e una varietà di creme e dolci al cacao.

Il programma della Festa del Cioccolato di Lecco

Si inizia venerdì 15 marzo con gli stand che saranno aperti fin dal mattino. Alle ore 16.00 l’inaugurazione con il taglio del nastro. Sabato 16 marzo è in programma la “Notte Nera del Cioccolato”, una serata speciale durante la quale gli stand resteranno aperti fino alle 22.00. Domenica 17 marzo sarà protagonista lo scultore Bruno Manenti che realizzerà, partendo da un cubo di cioccolato di 20 kg, un’opera ispirata alla città. La scultura sarà poi donata all’amministrazione comunale.