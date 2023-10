Domenica 15 ottobre torna a Campsirago la tradizionale Festa della Burolla organizzata da Associazione Sburollati, Campsirago Residenza, Birreria Peppo Bar, Coop Karibuny in collaborazione con Arci La Loco, AVPC Rio Vallone: un’intera giornata di festa, spettacoli teatrali, musica, laboratori per i più piccoli, mercatino di produttori locali e di artigiani, servizio cucina e bar a km 0 e naturalmente, come da tradizione, burolle e vin brûlé. Una manifestazione completamente ecosostenibile che rispetta la natura e i boschi del Monte di Brianza: tutti i materiali e le stoviglie saranno biodegradabili, i bicchieri sono riutilizzabili, la cucina utilizza ingredienti a KM0, l’acqua pubblica sarà fornita dagli organizzatori e non saranno in vendita bottiglie. Ci saranno solo punti di raccolta differenziata e non ci saranno sacchi per la raccolta indifferenziata, che si chiede ai partecipanti di riportare a casa. Sarà garantito per tutta la giornata un servizio gratuito di bus navetta e non si potrà raggiungere Campsirago in macchina, ma solo a piedi lungo gli antichi sentieri romanici nel bosco o in bici lungo la strada che porta al borgo. Tutti gli eventi sono gratuiti ad eccezione dello spettacolo Saga Salsa per il quale è richiesto un contributo per il pranzo. La Festa della Burolla è realizzata grazie ai tantissimi volontari che ogni anno organizzano la manifestazione nel rispetto dell’ambiente e di valorizzazione del territorio del Monte di Brianza e dell’antico borgo di Campsirago.

La festa inizia alle ore 10.00 con l’esposizione delle opere di Eleonora Pellegatta e Andrea Pirovano. Alle ore 11.00 e 15.00 la regista, attrice e formatrice Anna Fascendini conduce un laboratorio di ContaKids per coppie di genitori e bambin? dai 2 ai 6 anni: Rotolare! Saltare! Correre! Strisciare! Ballare! Volare! Questo e molto altro è la Contakids: un gioco da fare insieme, genitori e bambini. Attraverso il contatto fisico tra adulto e bambino si sviluppa una forma più profonda di comunicazione, si migliorano le capacità motorie e si aumenta la fiducia reciproca.

Alle ore 12.00 va in scena La fame dello Zanni di e con Roberta Paolini e Marialice Tagliavini: lo Zanni: “colui che ha fame”. Una fame insaziabile, eterna, violenta. Liberamente ispirato a “La fame dello Zanni”, lo spettacolo, pur nella sua leggerezza e vivacità, porta in scena le drammatiche tematiche della povertà e della fame e il parallelismo fra il cibo, nutrimento del corpo, e l'arte, nutrimento dell'anima. Il risultato è una vivace riflessione sull'attualità di questa fame, lasciando aperta la domanda: come combatterla? Come nutrire l'anima? Con l'arte, certamente, ma anche con l'Altro. Prende quindi forma anche l'importanza dei legami, fondamentali per sconfiggere la solitudine, caratteristica dell'epoca storica che stiamo vivendo.

Alle ore 13.00 un altro momento teatrale con Saga Salsa, lo storico spettacolo con pranzo della compagnia Qui e Ora Residenza Teatrale. Saga salsa è memoria di famiglia, è calarsi nel quotidiano delle vite per leggerle attraverso il culto del cibo. Attorno a un tavolo, fra una portata e l’altra, tre donne, tre generazioni diverse, una nonna, una mamma e una figlia, a parlare delle loro vite. Tre donne che mettono in tavola il passato e il presente in una cena da gustare, ma anche da vedere e ascoltare, una cena in cui tutti i sensi sono chiamati a partecipare e dove il pasto da consumarsi non è fatto solo di cibo ma anche di emozioni, sapori e storie. (biglietti 15€ intero / 10€ ridotto under 25, over 65, residenti di Colle Brianza).

Si continua alle ore 14.00 con lo spettacolo circense, comico e acrobatico La famiglia Mirabella della compagnia Il Teatro Viaggiante: sorrisi, acrobazia, ironia, monocicli, satira familiare, giocoleria, generazioni a confronto. Lo stile di Martin che manipola il devil’s stick, la sintesi di Matilde su monociclo, il magnetismo di Mael nelle acrobazie insieme alla pungente dolcezza e audace disinvoltura di Elisabetta Cavana e Edoardo Mirabella, fanno della performance uno spettacolo perfetto per una festa comunitaria.

Il pomeriggio prosegue alle ore 16.00 con la musica irish folk del due Waddafolk (Gianluca Gennari voce, chitarra, armonica e stomp e Mauro Bernabovi violino e cori) e alle ore 17.00 con il concerto de I Crema, band composta da Vittorio Ondedei, Enrico Liverani, Daniel Gasperini. I Crema riconoscibili grazie al loro pop nervoso e distratto, che improvvisamente si accende per poi diventare dolcissimo, si sono avviati nel 2021 sulle strade del mondo per portare la loro musica.

Per tutta la giornata si potrà mangiare, bere e degustare le castagne. Lungo via San Bernardo saranno presenti banchetti di produttori e artigiani locali, laboratori per tutti, gioco del truccabimbi. Il servizio bar e ristoro a km0 e la vendita di castagne arrosto e vin brûlé sono aperti dalla tarda mattinata alla sera.



Programma:

ore 10.00 ESPOSIZIONE OPERE di Eleonora Pellegatta e Andrea Pirovano

ore 11.00 CONTAKIDS a cura di Anna Fascendini (per coppie di genitori e bambine/i dai 2 ai 6 anni)

ore 12.00 LA FAME DELLO ZANNI di Marialice Tagliavini e Roberta Paolini (teatro popolare)

ore 13.00 SAGA SALSA di Qui e Ora Residenza Teatrale (spettacolo con pranzo su prenotazione)

ore 14.00 LA FAMIGLIA MIRABELLA della compagnia Il Teatro Viaggiante

ore 15.00 CONTAKIDS a cura di Anna Fascendini (per coppie di genitori e bambine/i dai 2 ai 6 anni)

ore 16.00 concerti di VADDAFOLK (irish folk)

ore 17.00 concerto de I CREMA (rock)



Burolla per l’ambiente: durante la festa saranno utilizzate stoviglie biodegradabili e bicchieri riutilizzabili; la cucina utilizza ingredienti a KM 0, l’acqua pubblica sarà fornita dagli organizzatori e non saranno in vendita bottiglie. Ci saranno solo punti di raccolta differenziata e non ci saranno sacchi per la raccolta indifferenziata, che si chiede ai partecipanti di riportare a casa.

Come arrivare: non è possibile raggiungere la festa in auto.

SERVIZIO BUS NAVETTA GRATUITO con ultimo km a piedi. Tutte le informazioni sul servizio di navetta (orari e luoghi di partenza) sono consultabili sui siti internet www.campsirago.it | www.campsiragoresidenza.it

È possibile salire a piedi dai sentieri del Monte di Brianza.

Info: www.campsirago.it | www.campsiragoresidenza.it / Facebook @campsirago / Instagram @festadellaburolla | M. sburollati@gmail.com | T. 3402725733

Pagamento solo in contanti. Non sarà possibile pagare con carta e bancomat: l’area della festa ha scarso segnale internet per questo non è possibile pagare con il POS.

Organizzano Associazione Sburollati, Campsirago Residenza, Birreria Peppo Bar, Coop Karibuny in collaborazione con Arci La Loco, AVPC Rio Vallone.