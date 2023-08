Prezzo non disponibile

Dal 03/09/2023 al 15/09/2023

Festa di Santa Maria del Lavello, dal 3 al 15 settenbre moltissime iniziative grazie alla Parrocchia Corpus Domini e San Giuseppe Operaio di Foppenico di Calolzio. L'occasione è data dal 60° dell'Enciclica "Pacem in Terris" di Papa Giovanni XXIII.

Il programma

Domenica 3 settembre

ore 09.30 santa messa in santuario

ore 10.15 apertura mostra che racconta la vita e le opere di Papa Giovanni XXIII "La nostra vita è pellegrinaggio San Giovanni XXIII" Fondazione Papa Giovanni XXIII di Bergamo

ore 10.15 apertura XXVIII collettiva di pittura e scultura avente per tema: "Fra lago e monti, paesaggi e personaggi dei Promessi sposi". L'evento è dedicato allo scrittore Alessandro Manzoni.

Per la sezione dedicata alla Festa del Lavello "San Giovanni XXIII e l'enciclica Pacem in terris" a cura del centro culturale Il lavello

ore 20.30 santa messa in santuario

Lunedì 4 settembre

ore 20.30 santa messa in santuario

Martedì 5 settembre

ore 08.30 Santa Messa in santuario

ore 21 Mira il tuo popolo - I cantori di Erba: canti mariani della devozione popolare nell'ambito del progetto Vocate della Provincia di Lecco

Mercoledì 6 settembre

ore 20.45 San Giovanni XXIII 1963-2023: 60 anni enciclica Pacem in terris; relatore don Ezio Bolis, direttore della Fondazione Papa Giovanni XXIII

Giovedì 7 settembre

ore 20.30 Santa Messa in santuario

Venerdì 8 settembre

Festa natività della Beata Vergine Maria

ore 16.30 Santo Rosario meditato - Preghiera affidamento a Maria dei bambini e ragazzi della unità pastorale

ore 20.30 Santa messa concelebrata dai sacerdoti fraternità della Val San Martino

Sabato 9 settembre

ore 18 Santa messa vigiliare in santuario

ore 20.45 Conceto del premiato Corpo musicale Giuseppe Verdi di Foppenico

Domenica 10 settembre

Festa Santa Maria del Lavello

ore 08 Santa Messa in parrocchia

ore 09.30 Santa Messa in santuario

ore 11 Santa Messa presieduta da don Ezio Bolis

ore 16 Preghiera del Santo Rosario

ore 20.30 Santa Messa in santuario

ore 10.15 Continuazione mostre "La nostra vita è pellegrinaggio San Giovanni XXIII" e XXVIII Collettiva di pittura e scultura con premiazione alle 17.30

ore 15 Esibizione del Gruppo "I Campanari bergamaschi"

ore 21 Monastero a lume di candela: musica classica e colonne sonore nel chiostro maggiore (Amministrazione comunale di Calolziocorte)

Lunedì 11 settembre

ore 16 Santa Messa in santuario: preghiera per gli ammalati e anziani della comunità

Martedì 12 settembre

Memoria liturgica santo nome della Beata Vergine Maria

ore 08.30 Santa Messa

ore 20.30 Santa Messa animata dai gruppi missionari fraternità Val San Martino

Mercoledì 13 settembre

ore 20.45 Serata manzoniana: la raggiera di Lucia; Dario Dell'Oro racconta di "... una contadina come tante altre ..." in sala conferenze - A cura del centro culturale Il Lavello

Giovedì 14 settembre

ore 21 "Sinfonia ed emozioni in una sera d'estate" con il baritono Giuseppe Capoferri (Amministrazione comunale di Calolziocorte)

venerdì 15 settembre

Festa della Beata Vergine Maria Addolorata

ore 20.30 Santa messa e breve processione sul viale del santuario con la statua di maria addolorata