Simone Cozzi presenta il suo nuovo noir

È ormai concluso il primo fine settimana che ha lanciato la terza edizione, il Festival della Letteratura a Mandello inizia gli incontri settimanali con gli autori. Mercoledì 26 maggio alle ore 18.30 atmosfera noir con Simone Cozzi che presenterà Il buio è prossimo, echi di guerra per il Delegato Ripamonti, romanzo ambientato a Mandello del Lario, Panda Edizioni.

Torna quindi il funzionario di Polizia Vittorio Ripamonti, personaggio creato da Cozzi già incontrato ne Lo spazio torbido e a cui l’autore pare essersi affezionato. «Ripamonti è, a ben vedere, uno strumento che ho usato per esplorare me stesso - dice infatti lo scrittore - Posso dire che la fonte di ispirazione per delineare il personaggio del Delegato è la mia stessa natura. Più scrivo di Ripamonti, più comprendo me stesso. Un circolo virtuoso, direi».

La trama

Il delegato Ripamonti, tornato da poco a Mandello dopo una complicata indagine milanese, si trova costretto a indagare su due delitti, tanto violenti quanto misteriosi. Il paesaggio lacustre reso incantato da una straordinaria nevicata, e le confortevoli attenzioni di una donna carica di energia fanno da consolatorio contrappunto all'inchiesta che fa affiorare, dalla penombra del recente passato, una pagina dimenticata del primo conflitto mondiale: quella della Legione Redenta....

L'incontro, condotto dal giornalista Saul Stucchi, si terrà presso l'Enoteca Comini, che, come, altri esercenti di Mandello, collabora con il festival ospitando gli eventi nella casa padronale del 1700 con i vini selezionati passione della famiglia da ben tre generazioni. Obbligatoria la prenotazione su www.visitmandello.it.

L'autore

Simone Cozzi è nato a Milano nel 1967, laureato in Economia e Commercio, cerca di compensare con attività più (ri)creative come la fotografia, la musica, le moto, la storia che lo appassiona tanto quanto il Martini cocktail.

Nel 2014 partecipa al Cochonnerie-Labile-Collettivo, nel 2015 pubblica La pace inquieta, edito da Panda Edizioni, il primo che vede il Delegato Ripamonti come protagonista. Con la stessa casa editrice pubblica Doppio Strato (2016) e Lo spazio torbido (2018). Nel 2020 ha scritto, a quattro mani con Fabio Tosetto, Un futuro possibile, testo teatrale ispirato ai temi e ai personaggi de La pace inquieta, che vedrà la scena nel 2021. Il buio è prossimo è il suo quarto romanzo.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...