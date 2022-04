Fiera di Castello 2022

Dopo due anni di “black out” a seguito della pandemia, si è rimessa in moto la macchina organizzativa dei volontari della parrocchia di Castello per l’edizione 2022 della Fiera di Castello.

Un appuntamento che è diventato una vera e propria tradizione, non solo per il rione, ma per tutta la città.

Un momento per stare insieme, mangiare e bere qualcosa, sentire un po’ di musica, uno spazio giochi per i bambini.

I due anni di inattività non hanno certo agevolato, ma i volontari, capitanati da Agostino, stanno sciogliendo i muscoli già da qualche settimana e si sono messi all’opera seguendo un preciso crono programma che condurrà all’inaugurazione del prossimo 20 maggio. Dieci giorni per rinverdire una tradizione (schivando la pioggia, se possibile) e per ritrovarsi in un momento di allegria e di serenità.

A giorni verrà reso noto il programma in dettaglio degli avvenimenti in cartellone.